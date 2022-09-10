Экс-защитник сборной Боснии и Герцеговины Зуканович: «Тот, кто сыграет с Россией, больше не должен играть за нас»

Бывший защитник сборной Боснии и Герцеговины Эрвин Зуканович выступил против проведения товарищеского матча с Россией, запланированного на ноябрь.

«Каждый игрок и член нашей сборной должен вести себя, как Миралем Пьянич.

Тот, кто появится на поле в матче против России, больше не должен выступать за нашу страну. Надеюсь, капитан Эдин Джеко сообщит, что на игру в Россию никто не поедет», – сказал Зуканович.