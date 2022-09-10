Экс-защитник сборной Боснии и Герцеговины Зуканович: «Тот, кто сыграет с Россией, больше не должен играть за нас»

Бывший защитник сборной Боснии и Герцеговины Эрвин Зуканович выступил против проведения товарищеского матча с Россией, запланированного на ноябрь.
«Каждый игрок и член нашей сборной должен вести себя, как Миралем Пьянич.
Тот, кто появится на поле в матче против России, больше не должен выступать за нашу страну. Надеюсь, капитан Эдин Джеко сообщит, что на игру в Россию никто не поедет», – сказал Зуканович.
- Россия отстранена от международных турниров.
- Россияне последний раз проводили международный матч в прошлом году.
- О желании отменить матч говорят и в правлении Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
Источник: sport.avaz.ba