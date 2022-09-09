Мелкадзе: «Матч с «Динамо» должен быть переломным для «Сочи»

Ты бы болтал меньше, а забивал бы больше! Мазила с 3-х метров!
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ против «Динамо».
– Чего, на ваш взгляд, не хватает «Сочи», чтобы повторять результаты прошлого сезона?
– Элементарной концентрации во втором тайме, где у нас какая-то беда. Вроде свои мячи забиваем, но пропускаем столько же или еще больше, поэтому теряем очки.
Причем, мне кажется, физически мы готовы хорошо. Это связано именно с головой, с атмосферой. Но матч с «Динамо» должен быть переломным. Мы играем с одним из лидеров, в таблице у нас отставание от пятого места всего три очка. Так что сами для себя должны доказывать, будем мы наверху чемпионата или нет.
- Встреча на «Фиште» начнется в 20:00 по Москве.
- В прошлом сезоне «Сочи» взял серебро РПЛ.
- Сейчас «Сочи» идет в РПЛ 7-м.