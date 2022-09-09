Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мелкадзе: «Матч с «Динамо» должен быть переломным для «Сочи»

    Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ против «Динамо».

    – Чего, на ваш взгляд, не хватает «Сочи», чтобы повторять результаты прошлого сезона?

    – Элементарной концентрации во втором тайме, где у нас какая-то беда. Вроде свои мячи забиваем, но пропускаем столько же или еще больше, поэтому теряем очки.

    Причем, мне кажется, физически мы готовы хорошо. Это связано именно с головой, с атмосферой. Но матч с «Динамо» должен быть переломным. Мы играем с одним из лидеров, в таблице у нас отставание от пятого места всего три очка. Так что сами для себя должны доказывать, будем мы наверху чемпионата или нет.

    • Встреча на «Фиште» начнется в 20:00 по Москве.
    • В прошлом сезоне «Сочи» взял серебро РПЛ.
    • Сейчас «Сочи» идет в РПЛ 7-м.

    Новости по теме
    «Динамо» забило «Сочи» после неудачного финта вратаря Джанаева
    Только два клуба РПЛ смогли заработать за летнее трансферное окно
    «Сочи» и «Динамо» назвали стартовые составы 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17021

      paracetamol 26 минут назад

      Ты бы болтал меньше, а забивал бы больше! Мазила с 3-х метров!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11