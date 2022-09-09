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  • «Какой, блин, «Спартак» или «Зенит»?». Канчельскис назвал российскую команду, которую считает народной

«Какой, блин, «Спартак» или «Зенит»?». Канчельскис назвал российскую команду, которую считает народной

9 сентября 2022, 18:33
29

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что в России нет более народной команды, чем «Торпедо».

«Народная команда России – «Торпедо», а не ваш «Спартак» или «Зенит».

Какой, блин, «Спартак» или «Зенит»? Кто это такие – не знаю, для меня «Торпедо» – народный коллектив: простые люди ходили на завод, а потом болели футболом, работали.

Пусть люди не путают понятия с красно-белыми или сине-бело-голубыми. Это мое мнение. «Спартак» – это «Спартак», – сказал Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Спартак Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (29)
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SpartakMoskwa
1662737885
Дядя перебрал походу
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вальтер79
1662737989
че тут спорить для каждого болелы его команда будет всегда народной
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NewLife
1662740144
"Это мое мнение. «Спартак» – это «Спартак»". Канчельских это мудак)
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Иван Петров 1986
1662741063
Этот перец уже надоедать стал.
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Красногвардейчик
1662741234
Торпедо конечно команда с большой историей.....но точно не самая популярная была во все времена
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Play
1662741666
В союзе все спортивные общества были ведомственные - милиция, армия, автозавод. А Спартак образовался вроде как без ведомственного покрова, вот отсюда и пошло понятие народная команда, разве нет? Само собой, сейчас все команды обладают армиями болельщиков из простых людей, и все команды так или иначе народные, так что применительно к Спартаку это уже давно изжило себя.
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jek718875
1662741992
Народная команда это та, у которой зарплата как у трудового народа
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Марк Аврелий!
1662744063
Какой нахрен Канчельскис?
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ScarlettOgusania
1662744953
В СССР не было официального профессионального футбола, поэтому игроки должны были числиться на каком-нибудь предприятии, чтобы не попасть под статью о тунеядстве. Посмотрел бы я на Канчельскиса, которому надо было отпахать на поле после смены на работе)) вот цена его словам - врёт и не краснеет, а может и склероз уже, не помнит, о чем говорит
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VVM1964
1662746035
Кто бы как бы не хотел, но народная команда та, кого выбрал народ, а народ выбрал Спартак и именно за ним и закрепилось это понятие ...
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