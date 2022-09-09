«Какой, блин, «Спартак» или «Зенит»?». Канчельскис назвал российскую команду, которую считает народной

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что в России нет более народной команды, чем «Торпедо».

«Народная команда России – «Торпедо», а не ваш «Спартак» или «Зенит».

Какой, блин, «Спартак» или «Зенит»? Кто это такие – не знаю, для меня «Торпедо» – народный коллектив: простые люди ходили на завод, а потом болели футболом, работали.

Пусть люди не путают понятия с красно-белыми или сине-бело-голубыми. Это мое мнение. «Спартак» – это «Спартак», – сказал Канчельскис.