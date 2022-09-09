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    «Ростов» сыграет со «Спартаком» в форме с подсолнухами

    «Ростов» представил специальную форму, в которой команда сыграет против «Спартака» в 9-м туре РПЛ.

    «На этот раз мы вдохновились предстоящим 85-летним юбилеем Ростовской области. Именно поэтому на футболках изображен один из символов нашего региона – подсолнух.

    После окончания матча эти футболки будут разыграны на аукционе, средства от которого пойдут на благотворительные цели», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Ростов» примет «Спартак» в воскресенье, 9 сентября.
    • Начало матча – в 19:45 мск.
    • Клуб из Ростова-на-Дону идет на 5-м месте в РПЛ. «Спартак» – 6-й.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    Сегодня, 11:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2768

      Play 2 часа назад

      К юбилею Ростовской области подошла бы форма с принтом дырявых дорог и пробок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5220

      Виталий Орехов > Play 50 минут назад

      И убогих больниц... (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15432

      NewLife 3 часа назад

      И где-то среди подсолнухов виднеется физиономия Карпа с венком на голове.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15952

      Barmaleushka 3 часа назад

      Надо чтоб ещё Королёва перед мячиком спела .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3131

      acor94 3 часа назад

      Не хватает лишь голубого неба))

      0
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      Рейтинг: +719

      99-й 3 часа назад

      С ковром не переплюнуть

      0
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      Рейтинг: +558

      gunstilzit 4 часа назад

      Спартак выйдет с принтом ОПГ Ромашка

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      Рейтинг: +1474

      PNZ1985 4 часа назад

      колхозники) прикольно, надеюсь будет зрелищная игра!

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