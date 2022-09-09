«Ростов» сыграет со «Спартаком» в форме с подсолнухами

«Ростов» представил специальную форму, в которой команда сыграет против «Спартака» в 9-м туре РПЛ.

«На этот раз мы вдохновились предстоящим 85-летним юбилеем Ростовской области. Именно поэтому на футболках изображен один из символов нашего региона – подсолнух.

После окончания матча эти футболки будут разыграны на аукционе, средства от которого пойдут на благотворительные цели», – сообщает пресс-служба клуба.