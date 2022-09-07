Мостовой: «Зачем 35 человек вызваны в сборную на один матч? Давайте еще экс-игроков вызовем»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о расширенном составе сборной России на осенние матчи.

«35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную.

Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте ещe некоторых экс-футболистов вызовем», — сказал Мостовой.