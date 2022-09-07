Мостовой: «Зачем 35 человек вызваны в сборную на один матч? Давайте еще экс-игроков вызовем»

Карпин еще не хочет дать Мостовому в дыню уже ?
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о расширенном составе сборной России на осенние матчи.
«35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную.
Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте ещe некоторых экс-футболистов вызовем», — сказал Мостовой.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- Команды ранее не встречались.
- В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.