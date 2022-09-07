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    Мостовой: «Зачем 35 человек вызваны в сборную на один матч? Давайте еще экс-игроков вызовем»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о расширенном составе сборной России на осенние матчи.

    «35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную.

    Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте ещe некоторых экс-футболистов вызовем», — сказал Мостовой.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Команды ранее не встречались.
    • В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      Павлюченко9 2 часа назад

      Карпин еще не хочет дать Мостовому в дыню уже ?

      0
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      Рейтинг: +815

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      Скажите дураку, что это расширенный список.
      Он сократиться до 23 игроков...

      0
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