Агент объяснил, почему Головина не вызвали в сборную России на матч с Киргизией

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в список сборной России на сентябрьский сбор. Ситуацию прояснил агент игрока Александр Клюев.

«Причина – проблема с логистикой. Все согласовано с главным тренером и тренерским штабом сборной. Сейчас физически очень энергозатратно добираться», – сказал Клюев.