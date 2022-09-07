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    Агент объяснил, почему Головина не вызвали в сборную России на матч с Киргизией

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в список сборной России на сентябрьский сбор. Ситуацию прояснил агент игрока Александр Клюев.

    «Причина – проблема с логистикой. Все согласовано с главным тренером и тренерским штабом сборной. Сейчас физически очень энергозатратно добираться», – сказал Клюев.

    • На сбор не вызваны и другие россияне, играющие за рубежом.
    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • Головин – участник Евро-2016 и ЧМ-2018.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13569

      playsh 3 часа назад

      Сейчас всё сваливают на логистику,хотя никто не знает,почему.Наверное,просто надо включить логику,по старинке,и всё будет нормально.

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      Рейтинг: +15326

      Fusballer 5 часов назад

      Может ещё пригрозили сменой гражданства.

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