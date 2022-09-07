Агент объяснил, почему Головина не вызвали в сборную России на матч с Киргизией

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в список сборной России на сентябрьский сбор. Ситуацию прояснил агент игрока Александр Клюев.
«Причина – проблема с логистикой. Все согласовано с главным тренером и тренерским штабом сборной. Сейчас физически очень энергозатратно добираться», – сказал Клюев.
- На сбор не вызваны и другие россияне, играющие за рубежом.
- 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
- Головин – участник Евро-2016 и ЧМ-2018.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»