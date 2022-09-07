«Пока такие люди решают вопросы, «Торпедо» будет только страдать и мучиться». Экс-тренер команды – о 23-летнем Менжинском

Бывший тренер «Торпедо» Виктор Лосев недоволен, что в управлении клубом участвует 23-летний сын председателя совета директоров Сергея Менжинского Георгий.

«Дорогих ли футболистов мы хотели подписать летом? Нет. Там не миллионы, а вообще ни о чeм. Нам говорили, что мы можем ошибиться. А кто заранее может что-то гарантировать? Георгий говорил, что игрок не подходит, не адаптируется или не из того чемпионата хотим взять. Вон ЦСКА берeт чилийца – и ничего, адаптируется. А у нас почему-то не адаптируется. Вот так паренeк решил.

Пока такие, как Георгий Сергеевич, остаются в футболе и решают вопросы, такой легендарный клуб, как «Торпедо», будет только страдать и мучиться», – сказал Лосев.