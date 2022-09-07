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    «Пока такие люди решают вопросы, «Торпедо» будет только страдать и мучиться». Экс-тренер команды – о 23-летнем Менжинском

    Бывший тренер «Торпедо» Виктор Лосев недоволен, что в управлении клубом участвует 23-летний сын председателя совета директоров Сергея Менжинского Георгий.

    «Дорогих ли футболистов мы хотели подписать летом? Нет. Там не миллионы, а вообще ни о чeм. Нам говорили, что мы можем ошибиться. А кто заранее может что-то гарантировать? Георгий говорил, что игрок не подходит, не адаптируется или не из того чемпионата хотим взять. Вон ЦСКА берeт чилийца – и ничего, адаптируется. А у нас почему-то не адаптируется. Вот так паренeк решил.

    Пока такие, как Георгий Сергеевич, остаются в футболе и решают вопросы, такой легендарный клуб, как «Торпедо», будет только страдать и мучиться», – сказал Лосев.

    • Официальная должность Георгия Менжинского в «Торпедо» – руководитель «Торпедо-2».
    • Менжинский несколько дней был и.о. спортивного директора «Торпедо».
    • «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65934

      portero 1 час назад

      Там значит мафия как в Химках....

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