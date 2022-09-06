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    Лига чемпионов. «Милан» сыграл вничью с «Зальцбургом», «Реал» разгромил «Селтик»

    «Реал» обыграл «Селтик» на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    В первом тайме травму получил нападающий мадридского клуба Карим Бензема. Заменивший его Эден Азар отличился на 77-й минуте.

    «Милан» не смог обыграть «Зальцбург» на выезде. Команды обменялись голами.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Селтик (Шотландия) – Реал (Испания) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Винисиус, 56; 0:2 – Модрич, 60; 0:3 – Азар, 77.

    Зальцбург (Австрия) – Милан (Италия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Окафор, 28; 1:1 – Салемакерс, 40.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2022 23:56
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