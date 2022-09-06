Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Худяков из «Локомотива» назвал кумиров среди вратарей

    Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, кто для него выступает профессиональным ориентиром.

    «В академии в Черкизове нам стали проводить вратарскую теорию. Показывать нарезки действий разных вратарей: какие в их игре есть плюсы, какие минусы, чтобы ребята понимали, на что нужно ориентироваться. Мне нравились Джанлуиджи Буффон и Мануэль Нойер. Игру ногами и высокую позицию я брал у Нойера. Сейчас мне нравятся Эдуар Менди и Джанлуиджи Доннарумма.

    Сравнивал ли я себя когда-то с Доннаруммой? Не сравнивал, но представлял, какие эмоции он испытывает от сейвов. Как бы я сыграл: пропустил или не пропустил, такого не было, а вот эмоции, которые они получали, мне хотелось бы испытать», – сказал Худяков.

    • 18-летний вратарь стоит 1 миллион евро.
    • В сезоне РПЛ Худяков не пропустил ни матча. Ему забили 15 голов.
    • Худяков – племянник бывшего руководителя «Тамбова» Павла Худякова, который сейчас под следствием.

    Новости по теме
    Семин отреагировал на новость о возможном возвращении в «Локомотив» 1
    Стало известно, за сколько «Локомотив» выкупит Кузьмичева у «Урала»
    Гурцкая: «Юран возглавит «Локомотив». 100 процентов» 15
    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 16:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      Клаус 8 часов назад

      Правильно говорят.
      Сын колхозника будет работать в колхозе, а депутата - депутатом.
      Как и в этом случае это правило работает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11