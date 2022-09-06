Худяков из «Локомотива» назвал кумиров среди вратарей

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, кто для него выступает профессиональным ориентиром.

«В академии в Черкизове нам стали проводить вратарскую теорию. Показывать нарезки действий разных вратарей: какие в их игре есть плюсы, какие минусы, чтобы ребята понимали, на что нужно ориентироваться. Мне нравились Джанлуиджи Буффон и Мануэль Нойер. Игру ногами и высокую позицию я брал у Нойера. Сейчас мне нравятся Эдуар Менди и Джанлуиджи Доннарумма.

Сравнивал ли я себя когда-то с Доннаруммой? Не сравнивал, но представлял, какие эмоции он испытывает от сейвов. Как бы я сыграл: пропустил или не пропустил, такого не было, а вот эмоции, которые они получали, мне хотелось бы испытать», – сказал Худяков.