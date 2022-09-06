Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов рассказал о своей реакции на уход Федуна из «Спартака»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

    «Леониду Арнольдовичу я написал СМС, поблагодарил за то время, что он был в «Спартаке». И за то время, что я был в сборной России, он поддерживал меня.

    Он принял такое решение, мне сложно сказать причину этого решения. Он 18 лет руководил клубом, в котором я вырос. Ему огромное спасибо за стадион, который построил, за академию, – сказал Черчесов в эфире «России 24».

    • 22 августа «Лукойл» стал владельцем «Спартака».
    • Компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун руководил клубом 18 лет.

    Новости по теме
    Федун останется в исполкоме РФС 4
    Федун обвинил фанатов «Спартака» в поражении от «Зенита» 20
    Тарханов: «Никто не будет вкладывать в «Спартак» столько, сколько Федун» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11