Черчесов рассказал о своей реакции на уход Федуна из «Спартака»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

«Леониду Арнольдовичу я написал СМС, поблагодарил за то время, что он был в «Спартаке». И за то время, что я был в сборной России, он поддерживал меня.

Он принял такое решение, мне сложно сказать причину этого решения. Он 18 лет руководил клубом, в котором я вырос. Ему огромное спасибо за стадион, который построил, за академию, – сказал Черчесов в эфире «России 24».