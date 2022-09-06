Черчесов рассказал о своей реакции на уход Федуна из «Спартака»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».
«Леониду Арнольдовичу я написал СМС, поблагодарил за то время, что он был в «Спартаке». И за то время, что я был в сборной России, он поддерживал меня.
Он принял такое решение, мне сложно сказать причину этого решения. Он 18 лет руководил клубом, в котором я вырос. Ему огромное спасибо за стадион, который построил, за академию, – сказал Черчесов в эфире «России 24».
- 22 августа «Лукойл» стал владельцем «Спартака».
- Компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун руководил клубом 18 лет.
Источник: «Матч ТВ»