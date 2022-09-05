Семин ответил на вопрос о готовности возглавить «Локомотив»

Еще и вротеннберг добавит хаоса в этот проект!Ну со всего хотят гешефт получать.Ко всему свои щупальца тянут.Грустно.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не уверен, что примет предложение снова возглавить московскую команду.
«Соглашусь ли возглавить «Локомотив», если предложат? Вопрос не к месту. Дело даже не в том, что Комппер ушел.
Во-первых, не видно, какая вообще идея в этом проекте. Во-вторых, с каждом годом игроки становятся все хуже и хуже.
Вот из-за этого самые удручающие впечатления», – сказал Сeмин.
- «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
- Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
- 75-летний Семин не работает в «Локо» с мая 2020 года.