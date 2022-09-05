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    Семин ответил на вопрос о готовности возглавить «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не уверен, что примет предложение снова возглавить московскую команду.

    «Соглашусь ли возглавить «Локомотив», если предложат? Вопрос не к месту. Дело даже не в том, что Комппер ушел.

    Во-первых, не видно, какая вообще идея в этом проекте. Во-вторых, с каждом годом игроки становятся все хуже и хуже.

    Вот из-за этого самые удручающие впечатления», – сказал Сeмин.

    • «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
    • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • 75-летний Семин не работает в «Локо» с мая 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2022 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4059

      mutabor0992 7 часов назад

      Еще и вротеннберг добавит хаоса в этот проект!Ну со всего хотят гешефт получать.Ко всему свои щупальца тянут.Грустно.

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