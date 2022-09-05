Семин ответил на вопрос о готовности возглавить «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не уверен, что примет предложение снова возглавить московскую команду.

«Соглашусь ли возглавить «Локомотив», если предложат? Вопрос не к месту. Дело даже не в том, что Комппер ушел.

Во-первых, не видно, какая вообще идея в этом проекте. Во-вторых, с каждом годом игроки становятся все хуже и хуже.

Вот из-за этого самые удручающие впечатления», – сказал Сeмин.