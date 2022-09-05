Малком высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»

Вингер «Зенита» Малком подвел итоги выигранного матча восьмого тура РПЛ против «Спартака».

Петербуржцы добыли волевую победу со счетом 2:1.

2-й гол «Зенита» забил Андрей Мостовой после передачи Малкома.

«Очень тяжелый матч. Мы знали, что так и будет потому что это игра со «Спартаком», российское «классико».

В первом тайме нам, наверно, немного не хватало собранности, концентрации в завершении атак, потому что мы создали три-четыре стопроцентных момента для взятия ворот, но забить не смогли. А в итоге пропустили сами.

Однако второй тайм начали совершенно иначе и за 15 минут смогли совершить возвращение, а в итоге одержали волевую победу. На мой взгляд, совершенно заслуженную, мы играли лучше, увереннее и при всем при этом мы играли на выезде.

Очень рад тому, как мы провели эту игру. Но сейчас все мысли уже направленны подготовку к «Оренбургу», – сказал Малком.