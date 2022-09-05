Стала известна зарплата капитана сборной Израиля в «Динамо»

Защитник Эли Даса близок к переходу в «Динамо» в статусе свободного агента.
По информации «СЭ» со ссылкой на израильские СМИ, контракт с футболистом будет подписан по схеме «2+1». Третий год соглашения будет активирован по совокупности сыгранных матчей.
Зарплата Дасы составит 1,5 миллиона евро. Она может вырасти до 2 миллионов, если футболист сыграет как минимум 50% матчей, а команда завоюет трофей.
29-летний израильтянин решил перейти в «Динамо», несмотря на предложения от «Кельна», «Уотфорда», «Вильярреала» и «Бетиса».
- Даса – капитан сборной Израиля.
- Последние 3 сезона он провел в «Витессе».
- Рыночная стоимость фулбека – 2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»