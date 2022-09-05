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    Стала известна зарплата капитана сборной Израиля в «Динамо»

    Защитник Эли Даса близок к переходу в «Динамо» в статусе свободного агента.

    По информации «СЭ» со ссылкой на израильские СМИ, контракт с футболистом будет подписан по схеме «2+1». Третий год соглашения будет активирован по совокупности сыгранных матчей.

    Зарплата Дасы составит 1,5 миллиона евро. Она может вырасти до 2 миллионов, если футболист сыграет как минимум 50% матчей, а команда завоюет трофей.

    29-летний израильтянин решил перейти в «Динамо», несмотря на предложения от «Кельна», «Уотфорда», «Вильярреала» и «Бетиса».

    • Даса – капитан сборной Израиля.
    • Последние 3 сезона он провел в «Витессе».
    • Рыночная стоимость фулбека – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 18:49
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