Стала известна зарплата капитана сборной Израиля в «Динамо»

Защитник Эли Даса близок к переходу в «Динамо» в статусе свободного агента.

По информации «СЭ» со ссылкой на израильские СМИ, контракт с футболистом будет подписан по схеме «2+1». Третий год соглашения будет активирован по совокупности сыгранных матчей.

Зарплата Дасы составит 1,5 миллиона евро. Она может вырасти до 2 миллионов, если футболист сыграет как минимум 50% матчей, а команда завоюет трофей.

29-летний израильтянин решил перейти в «Динамо», несмотря на предложения от «Кельна», «Уотфорда», «Вильярреала» и «Бетиса».