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    Юран раскритиковал игру Промеса в матче с «Зенитом»

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    — Что не понравилось в игре красно-белых?

    — Очевидно, что проваливался правый фланг. Не знаю, почему на это не отреагировал тренерский штаб. В первом тайме Мостовой там гулял, бил...

    — Кого бы выделили в составе москвичей, помимо Соболева?

    — Джикия в целом сыграл на своем уровне.

    — Как вам игра Промеса?

    — Он-то как раз обладает опытом. И в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры.

    • Промес забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 8 матчах сезона РПЛ.
    • «Спартак» не побеждает «Зенит» в официальных матчах с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      taison0606n 8 часов назад

      Я болею за Спартак, но зенит на два уровня выше, так игроки почему то летают, по сравнению со Спартаком, увы...

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    • ...
      Рейтинг: +1459

      alefreddy 8 часов назад

      Промес был никакой

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