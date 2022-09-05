Юран раскритиковал игру Промеса в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
— Что не понравилось в игре красно-белых?
— Очевидно, что проваливался правый фланг. Не знаю, почему на это не отреагировал тренерский штаб. В первом тайме Мостовой там гулял, бил...
— Кого бы выделили в составе москвичей, помимо Соболева?
— Джикия в целом сыграл на своем уровне.
— Как вам игра Промеса?
— Он-то как раз обладает опытом. И в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры.
Источник: «Спорт-Экспресс»