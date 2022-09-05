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Юран раскритиковал игру Промеса в матче с «Зенитом»

5 сентября 2022, 16:43
2

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— Что не понравилось в игре красно-белых?

— Очевидно, что проваливался правый фланг. Не знаю, почему на это не отреагировал тренерский штаб. В первом тайме Мостовой там гулял, бил...

— Кого бы выделили в составе москвичей, помимо Соболева?

— Джикия в целом сыграл на своем уровне.

— Как вам игра Промеса?

— Он-то как раз обладает опытом. И в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры.

  • Промес забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 8 матчах сезона РПЛ.
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в официальных матчах с 2017 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Промес Квинси Юран Сергей
Комментарии (2)
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alefreddy
1662401743
Промес был никакой
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taison0606n
1662401957
Я болею за Спартак, но зенит на два уровня выше, так игроки почему то летают, по сравнению со Спартаком, увы...
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