Юран раскритиковал игру Промеса в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— Что не понравилось в игре красно-белых?

— Очевидно, что проваливался правый фланг. Не знаю, почему на это не отреагировал тренерский штаб. В первом тайме Мостовой там гулял, бил...

— Кого бы выделили в составе москвичей, помимо Соболева?

— Джикия в целом сыграл на своем уровне.

— Как вам игра Промеса?

— Он-то как раз обладает опытом. И в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры.