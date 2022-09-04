Ребров: «Больше не буду целовать штанги. Даже в любительских матчах»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил, что отказывается от своего ритуала – целования штанг.

«Когда прозвучал финальный свисток ретроматча против «Зенита» (2:1), было приятно. Ты выиграл, ты закончил. Оставалось чувство какой-то недосказанности, а тут все – как камень свалился. Пошел, поцеловал штанги – тоже в последний раз.

Да-да, мой ритуал со штангами тоже закончен – пусть он останется частью профессиональной карьеры, пусть уйдет со мной из игры. Если даже и выйду где-то с ветеранами и любителями, уже не буду их целовать», – сказал Ребров.