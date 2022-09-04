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    Ребров: «Больше не буду целовать штанги. Даже в любительских матчах»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил, что отказывается от своего ритуала – целования штанг.

    «Когда прозвучал финальный свисток ретроматча против «Зенита» (2:1), было приятно. Ты выиграл, ты закончил. Оставалось чувство какой-то недосказанности, а тут все – как камень свалился. Пошел, поцеловал штанги – тоже в последний раз.

    Да-да, мой ритуал со штангами тоже закончен – пусть он останется частью профессиональной карьеры, пусть уйдет со мной из игры. Если даже и выйду где-то с ветеранами и любителями, уже не буду их целовать», – сказал Ребров.

    • Ребров сейчас работает техническим координатором «Спартака».
    • Также он курирует благотворительный фонд для слабовидящих детей.
    • Игрок брал со «Спартаком» РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    04.09.2022 13:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +68

      Ill Ich 15 часов назад

      К тому же это негигиенично.

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      Рейтинг: +4383

      mopecekca 15 часов назад

      Лучше бы тебя в Спартаке не было!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15401

      NewLife 16 часов назад

      Услышав такое, штанги обиделись и договорились больше не выбивать мячи соперников Спартака)

      0
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