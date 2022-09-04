Тарханов: «Никто не будет вкладывать в «Спартак» столько, сколько Федун»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов сожалеет, что Леонид Федун больше не владеет клубом.

«Влияет ли на игроков неопределенность с руководством клуба? Эта ситуация в любом случае будет давить. Неопределенность — это всегда тревожно, особенно для игроков с истекающими контрактами. Жалко, что Федун ушел, для «Спартака» это проблема. Он столько лет был в клубе и знал, что делать. Кто бы ни пришел на его место, таких вложений в клуб уже не будет», – сказал Тарханов.