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    Тарханов: «Никто не будет вкладывать в «Спартак» столько, сколько Федун»

    Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов сожалеет, что Леонид Федун больше не владеет клубом.

    «Влияет ли на игроков неопределенность с руководством клуба? Эта ситуация в любом случае будет давить. Неопределенность — это всегда тревожно, особенно для игроков с истекающими контрактами. Жалко, что Федун ушел, для «Спартака» это проблема. Он столько лет был в клубе и знал, что делать. Кто бы ни пришел на его место, таких вложений в клуб уже не будет», – сказал Тарханов.

    • Федун покинул «Спартак» на прошлой неделе.
    • Сейчас клуб полностью под управлением «Лукойла».
    • При Федуне «Спартак» взял все российские титулы.

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    Источник: «Известия»

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    04.09.2022 10:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1453

      alefreddy 16 часов назад

      как знать может и лучше будет и порядка больше станет

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      Рейтинг: +26242

      slavutiq70 16 часов назад

      Да ладно . Федун владел Спартаком на 33% остальные 67 % акций у Лукойла были . так что думаю не чего особо не изменится .... единственно не кто сейчас не будет брать дорогих легов . так просто опасно впустую потратить деньги . могут просто сбежать не отработав контракт .

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