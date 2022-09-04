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    Агент: «Олусегун мог уйти в топ-клуб Франции, но решил остаться в «Краснодаре»

    Вильям Д'Авила, агент форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна, сообщил, что у игрока был вариант с трансфером во Францию.

    «У Олакунле уже были возможности уйти во французский топ-клуб, но он решил остаться в «Краснодаре». Я уверен, что скоро у него будет много отличных вариантов.

    Есть ли у «Краснодара» шанс удержать Олусегуна? Конечно! У него все идет отлично в этом клубе», – сказал агент.

    • 20-летний нигериец стоит 700 тысяч евро.
    • «Краснодар» летом купил Олусегуна у болгарского «Ботева» за 1,2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Олусегуна 7 матчей, 3 гола.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2022 09:12
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