Агент: «Олусегун мог уйти в топ-клуб Франции, но решил остаться в «Краснодаре»

Вильям Д'Авила, агент форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна, сообщил, что у игрока был вариант с трансфером во Францию.
«У Олакунле уже были возможности уйти во французский топ-клуб, но он решил остаться в «Краснодаре». Я уверен, что скоро у него будет много отличных вариантов.
Есть ли у «Краснодара» шанс удержать Олусегуна? Конечно! У него все идет отлично в этом клубе», – сказал агент.
- 20-летний нигериец стоит 700 тысяч евро.
- «Краснодар» летом купил Олусегуна у болгарского «Ботева» за 1,2 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Олусегуна 7 матчей, 3 гола.
Источник: «РБ Спорт»