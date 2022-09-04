Агент: «Олусегун мог уйти в топ-клуб Франции, но решил остаться в «Краснодаре»

Вильям Д'Авила, агент форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна, сообщил, что у игрока был вариант с трансфером во Францию.

«У Олакунле уже были возможности уйти во французский топ-клуб, но он решил остаться в «Краснодаре». Я уверен, что скоро у него будет много отличных вариантов.

Есть ли у «Краснодара» шанс удержать Олусегуна? Конечно! У него все идет отлично в этом клубе», – сказал агент.