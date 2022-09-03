Гогниев прокомментировал поражение от «Оренбурга» в дебютном матче во главе «Химок»

Думаю у Гогниева может получиться, конечно сразу не возможно с листа победить.
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итоги проигранного матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга».
- Подмосковная команда на выезде уступила со счетом 1:3.
- Эта встреча стала дебютной для Гогниева, о назначении которого «Химки» объявили менее суток назад.
– Что получилось по игре, а что – нет?
– Если честно, планировали агрессивно начать. Начали хорошо и преимущество имели, и физическое состояние хорошим было. Под конец команда растеряла преимущество. И на контратаках нас начали ловить.
Как говорится, первый блин – комом. Я вижу большой потенциал у моей команды. При счете 1:0 были моменты. Потом, конечно, началась «болтанка», немного расклеились. В таком формате не привыкли играть.
Результат сложился, как сложился. Мы знаем, над чем работать. И ребята видно, что очень старались. Хочется отдать им должное, все силы оставили на поле.
У нас сейчас будет подготовка в недельном цикле. За два дня понять состояние нельзя было. Поле показывает, над чем нам надо работать.
– Оцените зрелищность матча.
– Я думаю, что болельщики оценят зрелищность. Думаю, никто безразличным не ушел со стадиона. Но помимо зрелищности нам нужен еще и результат.
Не добьешься результата, когда ты постоянно сидишь в своей штрафной. У «Оренбурга» тоже было много моментов.
Мы должны были проверить, как футболисты понимают идеологию тренера. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. После поражения будем сильнее.