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    Гогниев прокомментировал поражение от «Оренбурга» в дебютном матче во главе «Химок»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итоги проигранного матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга».

    • Подмосковная команда на выезде уступила со счетом 1:3.
    • Эта встреча стала дебютной для Гогниева, о назначении которого «Химки» объявили менее суток назад.

    – Что получилось по игре, а что – нет?

    – Если честно, планировали агрессивно начать. Начали хорошо и преимущество имели, и физическое состояние хорошим было. Под конец команда растеряла преимущество. И на контратаках нас начали ловить.

    Как говорится, первый блин – комом. Я вижу большой потенциал у моей команды. При счете 1:0 были моменты. Потом, конечно, началась «болтанка», немного расклеились. В таком формате не привыкли играть.

    Результат сложился, как сложился. Мы знаем, над чем работать. И ребята видно, что очень старались. Хочется отдать им должное, все силы оставили на поле.

    У нас сейчас будет подготовка в недельном цикле. За два дня понять состояние нельзя было. Поле показывает, над чем нам надо работать.

    – Оцените зрелищность матча.

    – Я думаю, что болельщики оценят зрелищность. Думаю, никто безразличным не ушел со стадиона. Но помимо зрелищности нам нужен еще и результат.

    Не добьешься результата, когда ты постоянно сидишь в своей штрафной. У «Оренбурга» тоже было много моментов.

    Мы должны были проверить, как футболисты понимают идеологию тренера. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. После поражения будем сильнее.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2022 16:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +359

      Guinnesss 3 сентября, 19:25

      Думаю у Гогниева может получиться, конечно сразу не возможно с листа победить.

      0
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      Рейтинг: +68

      Ill Ich 3 сентября, 18:06

      Крутое пике "Химок" продолжается. Непоследовательные и истеричные действия руководства дают свой результат. Отрицательный.

      1
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      Рейтинг: +1966

      Vitaga 3 сентября, 17:04

      обычно при смене тренера в дебютном его матче команда выдает максимум. а тут.... видимо отставка Юрана оказалась очень сильно катастрофичной. дебилы... что тут сказать. команду на ходу сломали

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