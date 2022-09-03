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  • «Многие были в плохой форме, неинтересно». Мостовой – о ретроматче «Спартака» и «Зенита»

«Многие были в плохой форме, неинтересно». Мостовой – о ретроматче «Спартака» и «Зенита»

3 сентября 2022, 15:57
13

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче легенд, который состоялся в пятницу в Москве.

  • Ветераны «Спартака» победили «Зенит» со счетом 2:1.
  • 54-летнего Мостового во 2-й раз подряд не пригласили участвовать в игре.

«Матч легенд я не смотрел по понятным для меня причинам. Мне было неинтересно, исходя из того, как всe это развивалось. Ничего страшного в этом нет. Меня не приглашали на этот матч.

Многие в плохой форме: они выходят и сидят на лавке. Чтобы сидеть на лавке и выйти на 5-10 минут, хорошую форму иметь не надо.

Не удивлeн результатом. В Питере выиграл «Зенит», в Москве – «Спартак», – заявил Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр
Комментарии (13)
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алдан2014
1662212512
От мостового один срач,вечно обиженный
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zarsm
1662215082
Обиделся что не позвали((
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Enter2006
1662215691
Мостовой - матч был классный. А тебе бигуди купить нужно, на большее ты не способен. Тебя ещё месяц назад звали, но ты не пошёл и сейчас врёшь. Тебе нужна карета с белыми конями чтобы попасть на матч... Короче, 3,14здабол ты, ты и не хотел участвовать, не 3,14изди всем!
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порт
1662216040
Как можно делать выводы об игре, если даже не смотрел её?
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Ловкий Бубен
1662217794
а мне понравился матч , Зенит должен был вовремя скорость включать а не за 10 мин до конца после пропущенного гола, ветераны Спартака больше выложились
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Ловкий Бубен
1662218035
мне кажется срач по поводу этого матча неуместен, бедный Романцев чуть на заплакал в конце, для всех этот матч просто символ истории нашего футбола и не более того
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серега кашин
1662220126
как был чмом ,чмом и остался однин словом
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subbotaspartak
1662221712
Был бы в форме - позвали. Тренироваться надо, а не сопли в СМИ вязать
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zigbert
1662231161
Если не смотрел о чем тогда разговор. Видно что сильно обиделся Александр.
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