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    «Многие были в плохой форме, неинтересно». Мостовой – о ретроматче «Спартака» и «Зенита»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче легенд, который состоялся в пятницу в Москве.

    • Ветераны «Спартака» победили «Зенит» со счетом 2:1.
    • 54-летнего Мостового во 2-й раз подряд не пригласили участвовать в игре.

    «Матч легенд я не смотрел по понятным для меня причинам. Мне было неинтересно, исходя из того, как всe это развивалось. Ничего страшного в этом нет. Меня не приглашали на этот матч.

    Многие в плохой форме: они выходят и сидят на лавке. Чтобы сидеть на лавке и выйти на 5-10 минут, хорошую форму иметь не надо.

    Не удивлeн результатом. В Питере выиграл «Зенит», в Москве – «Спартак», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 15:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +97923

      zigbert 3 сентября, 21:52

      Если не смотрел о чем тогда разговор. Видно что сильно обиделся Александр.

      0
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      Рейтинг: +5835

      subbotaspartak 3 сентября, 19:15

      Был бы в форме - позвали. Тренироваться надо, а не сопли в СМИ вязать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7486

      серега кашин 3 сентября, 18:48

      как был чмом ,чмом и остался однин словом

      2
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      Рейтинг: +2140

      Ловкий Бубен 3 сентября, 18:13

      мне кажется срач по поводу этого матча неуместен, бедный Романцев чуть на заплакал в конце, для всех этот матч просто символ истории нашего футбола и не более того

      3
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      Рейтинг: +2140

      Ловкий Бубен 3 сентября, 18:09

      а мне понравился матч , Зенит должен был вовремя скорость включать а не за 10 мин до конца после пропущенного гола, ветераны Спартака больше выложились

      1
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      Рейтинг: +6159

      порт 3 сентября, 17:40

      Как можно делать выводы об игре, если даже не смотрел её?

      1
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      Рейтинг: +4610

      Enter2006 3 сентября, 17:34

      Мостовой - матч был классный. А тебе бигуди купить нужно, на большее ты не способен. Тебя ещё месяц назад звали, но ты не пошёл и сейчас врёшь. Тебе нужна карета с белыми конями чтобы попасть на матч... Короче, 3,14здабол ты, ты и не хотел участвовать, не 3,14изди всем!

      6
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      Рейтинг: +1396

      zarsm 3 сентября, 17:24

      Обиделся что не позвали((

      2
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      Рейтинг: +283

      Аден 3 сентября, 16:44

      Можно согласиться с Мостовым. Жалкое зрелище. Тоже не смотрел и не было желания.

      0
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      Рейтинг: +4839

      алдан2014 > Аден 3 сентября, 17:02

      Мостовой тоже скорее всего не смотрел

      1
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      Рейтинг: +18712

      Persona_non_Grata > Аден 3 сентября, 21:34

      Как можно судить, не глядя - " Я Пастернака не читал, но осуждаю " ( впрочем, скорее всего эта фраза не для твоего интеллекта )

      1
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      Рейтинг: +283

      Аден > Persona_non_Grata 3 сентября, 21:48

      Это также как смотреть паралимпийские игры. Я не против что оно имеет право на существование, но смотреть на это жалко. Переживай за свой интеллект. Мне на вас нас рать(скажу так, что бы ваше мнение про интелект было оправдано).

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      Рейтинг: +18712

      Persona_non_Grata > Аден 4 сентября, 01:12

      Отличный матч и если ты в чем то не разбираешься, то постарайся свои суждения не выкладывать с видом знатока - ты еще пока находишься на самой низшей ступени развития, поэтому учись и слушай, слушай и учись тому что тебе скажут взрослые !!!

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      Рейтинг: +283

      Аден > Persona_non_Grata 23 часа назад

      Тьфу на вас. Недоросль. Если вам такое нравится, извращенец, это не значит что это должно нравиться другим. Можете не отвечать, повторюсь, мне на вас и ваш уровень нас рать

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      Рейтинг: +4839

      алдан2014 3 сентября, 16:41

      От мостового один срач,вечно обиженный

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      Рейтинг: +18712

      Persona_non_Grata > алдан2014 3 сентября, 21:36

      Обиженный и морально опущенный скорее всего синонимы в данном случае ((( Жаль, что когда-то уважаемый игрок Спартака превратился в "ЭТО..." (((

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