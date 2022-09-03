«Многие были в плохой форме, неинтересно». Мостовой – о ретроматче «Спартака» и «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче легенд, который состоялся в пятницу в Москве.

Ветераны «Спартака» победили «Зенит» со счетом 2:1.

54-летнего Мостового во 2-й раз подряд не пригласили участвовать в игре.

«Матч легенд я не смотрел по понятным для меня причинам. Мне было неинтересно, исходя из того, как всe это развивалось. Ничего страшного в этом нет. Меня не приглашали на этот матч.

Многие в плохой форме: они выходят и сидят на лавке. Чтобы сидеть на лавке и выйти на 5-10 минут, хорошую форму иметь не надо.

Не удивлeн результатом. В Питере выиграл «Зенит», в Москве – «Спартак», – заявил Мостовой.