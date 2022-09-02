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    В «Спартаке» прокомментировали ход переговоров о покупке Фернандеса

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о позиции клуба по возможному трансферу полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса.

    – Трансферная кампания «Спартака» не завершена?

    – Еще работаем.

    – Игрок из «Волоса», насколько реален этот трансфер?

    – Зависит от договороспособности руководства «Волоса».

    – Говорят, что «Спартак» не хочет платить 1,5 миллиона, это правда?

    – Мы хотим по рыночной цене, говорить о ней, а не о пожеланиях «Волоса», потому что обратился «Спартак».

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
    • В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2022 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 2 сентября 2022, 20:46

      какие-то левые разговоры. При такой цене и рост 167 какой он может представлять интерес

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