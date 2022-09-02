В «Спартаке» прокомментировали ход переговоров о покупке Фернандеса

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о позиции клуба по возможному трансферу полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса.
– Трансферная кампания «Спартака» не завершена?
– Еще работаем.
– Игрок из «Волоса», насколько реален этот трансфер?
– Зависит от договороспособности руководства «Волоса».
– Говорят, что «Спартак» не хочет платить 1,5 миллиона, это правда?
– Мы хотим по рыночной цене, говорить о ней, а не о пожеланиях «Волоса», потому что обратился «Спартак».
- Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
- В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».
Источник: «Спорт-Экспресс»