В «Спартаке» прокомментировали ход переговоров о покупке Фернандеса

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о позиции клуба по возможному трансферу полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса.

– Трансферная кампания «Спартака» не завершена?

– Еще работаем.

– Игрок из «Волоса», насколько реален этот трансфер?

– Зависит от договороспособности руководства «Волоса».

– Говорят, что «Спартак» не хочет платить 1,5 миллиона, это правда?

– Мы хотим по рыночной цене, говорить о ней, а не о пожеланиях «Волоса», потому что обратился «Спартак».