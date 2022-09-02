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    Черчесов оценил переход Черышева в «Венецию»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».

    «Он был свободным агентом, мог выбирать. Я с ним давно не общался, поэтому не могу сообщить вам никаких подробностей о трансфере. Могу только пожелать Черышеву, как и Кокорину, получать побольше игровой практики.

    Серия В — непростой турнир, там жесткий футбол и серьезная конкуренция. Думаю, что Денису понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новым реалиям», — сказал Черчесов.

    • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • «Венеция» вылетела из Серии А по итогам сезона-2021/22.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2022 13:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3463

      acor94 2 сентября 2022, 13:07

      Там жёсткий футбол, думаю он сломается в первом же матче

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