Черчесов оценил переход Черышева в «Венецию»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».
«Он был свободным агентом, мог выбирать. Я с ним давно не общался, поэтому не могу сообщить вам никаких подробностей о трансфере. Могу только пожелать Черышеву, как и Кокорину, получать побольше игровой практики.
Серия В — непростой турнир, там жесткий футбол и серьезная конкуренция. Думаю, что Денису понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новым реалиям», — сказал Черчесов.
- «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
- В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- «Венеция» вылетела из Серии А по итогам сезона-2021/22.
Источник: «Спорт-Экспресс»