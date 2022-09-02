Черчесов оценил переход Черышева в «Венецию»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».

«Он был свободным агентом, мог выбирать. Я с ним давно не общался, поэтому не могу сообщить вам никаких подробностей о трансфере. Могу только пожелать Черышеву, как и Кокорину, получать побольше игровой практики.

Серия В — непростой турнир, там жесткий футбол и серьезная конкуренция. Думаю, что Денису понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новым реалиям», — сказал Черчесов.