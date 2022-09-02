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    Каррера: «Надеюсь, Кокорин сможет возродить карьеру на Кипре. У него огромный талант»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

    «Не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в «Фиорентине». Это игрок с огромным талантом. Надеюсь, что Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет все, на что он способен», — сказал Каррера.

    • Кипрский клуб арендовал 31-летнего россиянина.
    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: Sport24

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    02.09.2022 11:25
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