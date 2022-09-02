Каррера: «Надеюсь, Кокорин сможет возродить карьеру на Кипре. У него огромный талант»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

«Не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в «Фиорентине». Это игрок с огромным талантом. Надеюсь, что Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет все, на что он способен», — сказал Каррера.

Кипрский клуб арендовал 31-летнего россиянина.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

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