«Со стороны «Волоса» все сложно». Агент Фернандеса – о переговорах со «Спартаком»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал о сложностях в переговорах по поводу перехода игрока в «Спартак».

«Переговоры со «Спартаком» продолжаются, но со стороны «Волоса» все сложно – клуб не хочет снизить ценник.

Они хотят получить 1,5 миллиона евро плюс проценты и никак не согласны на меньшее», – сообщил агент.