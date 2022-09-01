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    «Со стороны «Волоса» все сложно». Агент Фернандеса – о переговорах со «Спартаком»

    Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал о сложностях в переговорах по поводу перехода игрока в «Спартак».

    «Переговоры со «Спартаком» продолжаются, но со стороны «Волоса» все сложно – клуб не хочет снизить ценник.

    Они хотят получить 1,5 миллиона евро плюс проценты и никак не согласны на меньшее», – сообщил агент.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
    • В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

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    Источник: «РБ Спорт»

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