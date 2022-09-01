«Со стороны «Волоса» все сложно». Агент Фернандеса – о переговорах со «Спартаком»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал о сложностях в переговорах по поводу перехода игрока в «Спартак».
«Переговоры со «Спартаком» продолжаются, но со стороны «Волоса» все сложно – клуб не хочет снизить ценник.
Они хотят получить 1,5 миллиона евро плюс проценты и никак не согласны на меньшее», – сообщил агент.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
- В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».
Источник: «РБ Спорт»