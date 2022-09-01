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    Тедеско рассказал о своей реакции на уход Федуна из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что был шокирован уходом Леонида Федуна из клуба.

    «Я был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде.

    За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались. Каждый новый день Леонид Арнольдович и Зарема Салихова верили в меня, доверяли мне», — сказал Тедеско.

    • Федун покинул «Спартак» на прошлой неделе.
    • Он владел клубом 18 лет.
    • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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