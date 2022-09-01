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    Карпин подвел итоги кубкового матча «Ростов» – «Динамо»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Динамо» в Кубке России.

    «Игра понравилась. Хотя во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны.

    С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому «Динамо» себя вело.

    Но первый тайм, да. Со второго тайма всe сломалось», – сказал Карпин.

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    Источник: сайт «Ростова»

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