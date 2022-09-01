Карпин подвел итоги кубкового матча «Ростов» – «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Динамо» в Кубке России.
«Игра понравилась. Хотя во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны.
С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому «Динамо» себя вело.
Но первый тайм, да. Со второго тайма всe сломалось», – сказал Карпин.
- «Ростов» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.
- Оба гола забил форвард Егор Голенков.
- Он оформил дубль до перерыва.
Источник: сайт «Ростова»