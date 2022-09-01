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    Алексей Мелешин: «Сейчас лучший «Спартак» после чемпионского сезона-2016/17»

    Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелешин доволен командой в этом сезоне.

    — Как вам «Спартак» Гильермо Абаскаля?

    — Это лучшее, что я видел с чемпионского сезона. Они играют в атаку и этот стиль развивает игроков, которые получают удовольствие. Ищут мяч, комбинируют. В команде собраны квалифицированные футболисты. Но хочешь или нет, все равно будут неудачи и надо перетерпеть определенные моменты.

    — «Спартак» будет бороться за чемпионство?

    — Хочу, чтобы так было. Команде это по силам. Все знают, что у «Зенита» очень сильные игроки. Главное — не отказываться от этой своей игры.

    • Сын Мелешина Павел накануне забил за «Спартак» в Кубке России против «Крыльев Советов» (1:0).
    • Алексей Мелешин работает в академии «Спартака».
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 00:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13521

      playsh 1 час назад

      Леша,ну Спартак лучший только благодаря твоему голу,это однозначно...

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