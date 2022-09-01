Алексей Мелешин: «Сейчас лучший «Спартак» после чемпионского сезона-2016/17»

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелешин доволен командой в этом сезоне.

— Как вам «Спартак» Гильермо Абаскаля?

— Это лучшее, что я видел с чемпионского сезона. Они играют в атаку и этот стиль развивает игроков, которые получают удовольствие. Ищут мяч, комбинируют. В команде собраны квалифицированные футболисты. Но хочешь или нет, все равно будут неудачи и надо перетерпеть определенные моменты.

— «Спартак» будет бороться за чемпионство?

— Хочу, чтобы так было. Команде это по силам. Все знают, что у «Зенита» очень сильные игроки. Главное — не отказываться от этой своей игры.