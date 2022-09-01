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    «Мы получили важную информацию». Йоканович – после поражения от «Ростова»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Кубка России против «Ростова» (0:2).

    — Можно ли сказать, что молодые футболисты сегодня несколько растерялись на поле?

    — Нечасто такое бывает, что в одной игре дебютируют сразу три молодых футболиста. Понятно, что им было непросто в игре против такой мастеровитой команды. Конечно, они могут играть лучше, но главное, что мы посмотрели их в деле и получили важную информацию, которая поможет нам развивать их дальше. Вполне возможно если бы следующая игра у нас была не в субботу, а в понедельник, то мы бы выбрали другой состав, но сегодня мы решили дать игровую практику именно этим футболистам.

    • Йоканович впервые проиграл с «Динамо».
    • У «Ростова» дубль оформил Егор Голенков.
    • «Динамо» добиралось на матч на самолете и автобусе.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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