«Мы получили важную информацию». Йоканович – после поражения от «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Кубка России против «Ростова» (0:2).
— Можно ли сказать, что молодые футболисты сегодня несколько растерялись на поле?
— Нечасто такое бывает, что в одной игре дебютируют сразу три молодых футболиста. Понятно, что им было непросто в игре против такой мастеровитой команды. Конечно, они могут играть лучше, но главное, что мы посмотрели их в деле и получили важную информацию, которая поможет нам развивать их дальше. Вполне возможно если бы следующая игра у нас была не в субботу, а в понедельник, то мы бы выбрали другой состав, но сегодня мы решили дать игровую практику именно этим футболистам.
- Йоканович впервые проиграл с «Динамо».
- У «Ростова» дубль оформил Егор Голенков.
- «Динамо» добиралось на матч на самолете и автобусе.
Источник: официальный сайт «Динамо»