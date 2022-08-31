«Жестокие трусы угрожали моим детям». Обамеянг прокомментировал нападение грабителей, которые сломали ему челюсть

"Жестокие трУсы" точно банда не из России, таких названий у нас нет))))
Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг раскрыл подробности нападения на свой дом. Семью ограбили, а игроку сломали челюсть.
«Жестокие трусы ворвались в наш дом, угрожали моей семье и детям – чтобы украсть. Они сломали мне челюсть. Слава богу, больше никто не пострадал.
Спасибо за поддержку», – написал Обамеянг в социальной сети.
- Габонец выбыл на месяц.
- Это ставит под вопрос трансфер Обамеянга в «Челси».
- Обамеянг в Барселоне с зимы.
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