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  • «Жестокие трусы угрожали моим детям». Обамеянг прокомментировал нападение грабителей, которые сломали ему челюсть

«Жестокие трусы угрожали моим детям». Обамеянг прокомментировал нападение грабителей, которые сломали ему челюсть

31 августа 2022, 19:43
2

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг раскрыл подробности нападения на свой дом. Семью ограбили, а игроку сломали челюсть.

«Жестокие трусы ворвались в наш дом, угрожали моей семье и детям – чтобы украсть. Они сломали мне челюсть. Слава богу, больше никто не пострадал.

Спасибо за поддержку», – написал Обамеянг в социальной сети.

  • Габонец выбыл на месяц.
  • Это ставит под вопрос трансфер Обамеянга в «Челси».
  • Обамеянг в Барселоне с зимы.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (2)
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гууд
1661965967
"Жестокие трУсы" точно банда не из России, таких названий у нас нет))))
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САНЁК17
1661970518
Не кому не желаю такой инцидент
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