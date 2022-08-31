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    «Жестокие трусы угрожали моим детям». Обамеянг прокомментировал нападение грабителей, которые сломали ему челюсть

    Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг раскрыл подробности нападения на свой дом. Семью ограбили, а игроку сломали челюсть.

    «Жестокие трусы ворвались в наш дом, угрожали моей семье и детям – чтобы украсть. Они сломали мне челюсть. Слава богу, больше никто не пострадал.

    Спасибо за поддержку», – написал Обамеянг в социальной сети.

    • Габонец выбыл на месяц.
    • Это ставит под вопрос трансфер Обамеянга в «Челси».
    • Обамеянг в Барселоне с зимы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      гууд 1 час назад

      "Жестокие трУсы" точно банда не из России, таких названий у нас нет))))

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