«Жестокие трусы угрожали моим детям». Обамеянг прокомментировал нападение грабителей, которые сломали ему челюсть

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг раскрыл подробности нападения на свой дом. Семью ограбили, а игроку сломали челюсть.

«Жестокие трусы ворвались в наш дом, угрожали моей семье и детям – чтобы украсть. Они сломали мне челюсть. Слава богу, больше никто не пострадал.

Спасибо за поддержку», – написал Обамеянг в социальной сети.

Габонец выбыл на месяц.

Это ставит под вопрос трансфер Обамеянга в «Челси».

Обамеянг в Барселоне с зимы.

Роналду перейдет в «Нaполи», Захарян все же окажется в «Чeлси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»