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  • Обамеянгу сломали челюсть при ограблении, он пропустит месяц. Это осложняет переговоры между «Барсой» и «Челси»

Обамеянгу сломали челюсть при ограблении, он пропустит месяц. Это осложняет переговоры между «Барсой» и «Челси»

31 августа 2022, 14:29
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«Челси» и «Барселона» продолжают вести переговоры по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

По информации The Athletic, серьезной проблемой в переговорах стали повреждения Обамеянга, которые габонец получил во время ограбления его дома.

Злоумышленники избили Обамеянга. 33-летний футболист получил перелом челюсти, из-за чего пропустит минимум месяц.

  • В январе Обамеянг бесплатно перешел в «Барсу» из «Арсенала».
  • С тех пор он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Челси Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (2)
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Iskander_17
1661950144
Барса бы оставила игрока, неплохой, аа ну да как же Лева же пришел, теперь всех топтать надеяться.
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Soccerdealer63
1662007066
Жесть!
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