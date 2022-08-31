Обамеянгу сломали челюсть при ограблении, он пропустит месяц. Это осложняет переговоры между «Барсой» и «Челси»

«Челси» и «Барселона» продолжают вести переговоры по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

По информации The Athletic, серьезной проблемой в переговорах стали повреждения Обамеянга, которые габонец получил во время ограбления его дома.

Злоумышленники избили Обамеянга. 33-летний футболист получил перелом челюсти, из-за чего пропустит минимум месяц.

В январе Обамеянг бесплатно перешел в «Барсу» из «Арсенала».

С тех пор он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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