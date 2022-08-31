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    Литвинов: «Федун – папа для «Спартака». У него авторитет»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что для клуба значит бывший владелец Леонид Федун.

    «Уход Федуна стал сюрпризом — всe произошло довольно неожиданно. Я расстроился. Федун всегда был близок к команде, заходил в раздевалку, давал напутствия.

    Федун — папа для «Спартака». Всегда приходит в раздевалку: у него авторитет — все стараются к нему прислушиваться», – сказал Литвинов.

    • Федун покинул «Спартак» на прошлой неделе.
    • Он владел клубом 18 лет.
    • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16933

      Cleaner 21 минуту назад

      Литвинов: «Федун – папа для «Спартака».
      А Зарема - мама...)))

      0
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      Рейтинг: +1351

      jek718875 22 минуты назад

      Федун-папа, Зарема-мама,Спартак-семья

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