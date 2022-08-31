Литвинов: «Федун – папа для «Спартака». У него авторитет»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что для клуба значит бывший владелец Леонид Федун.

«Уход Федуна стал сюрпризом — всe произошло довольно неожиданно. Я расстроился. Федун всегда был близок к команде, заходил в раздевалку, давал напутствия.

Федун — папа для «Спартака». Всегда приходит в раздевалку: у него авторитет — все стараются к нему прислушиваться», – сказал Литвинов.