В ЦСКА прокомментировали информацию о переходе Гайча в «Црвену Звезду»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что «Црвена Звезда» возьмет в аренду нападающего Адольфо Гайча.
«Взять и хотеть взять, как говорится, две большие разницы», – написал Брейдо в телеграме.
- В 2020 году ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Форварда отправляли в аренду в «Беневенто» и «Уэску».
- В новом сезоне латиноамериканец провел на поле 11 минут.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо