В ЦСКА прокомментировали информацию о переходе Гайча в «Црвену Звезду»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что «Црвена Звезда» возьмет в аренду нападающего Адольфо Гайча.

«Взять и хотеть взять, как говорится, две большие разницы», – написал Брейдо в телеграме.