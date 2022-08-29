Уткин оценил перспективы Захаряна в случае перехода в «Челси»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о возможном трансфере полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Процесс идет, переход возможен. Хотя изначально это казалось авантюрой.

Сейчас такая возможность – единственный способ понять, на каком реальном уровне находятся наши российские таланты относительно талантов других стран.

И какой их потенциал в сильнейших лигах. Мы это будем знать по небольшому количеству примеров на довольно продолжительное время», – заявил Уткин.