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    В «Рубине» назвали реальную причину срыва трансфера Самошникова в «Динамо»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал реальную причину срыва сделки с «Динамо» по переходу защитника Ильи Самошникова.

    – Почему сорвался перехода Самошникова в «Динамо»?

    – Мы с «Динамо» не договорились по условиям сделки. Самошников возвращается к нам обратно.

    – Откуда возникла история про проваленный медосмотр?

    – Это самое простое объяснение, когда не получается договориться. Была история с Денисом Макаровым, про которого писали, что он прошeл медосмотр перед переходом в «Рубин». Потом он прекрасно его прошeл у нас, и так же здорово его прошeл в «Динамо». Это всe досужие домыслы.

    Просто так бывает, что клубы на каком-то этапе не могут прийти к заключению по важным условиям. В итоге сделка не состоится.

    – У вас большой опыт, в том числе и в таких историях, когда игроки останавливались в шаге от ухода. Как Илья отреагирует на сорванный трансфер?

    – Надеюсь, что перенесeт как профессионал, потому что это часть футбольной жизни. Так бывает. Случались и более обидные истории, когда не успели заявить игрока только из-за истечения времени дозаявки.

    Обычно трансферы рушатся не когда между клубами разница в 25 миллионов евро, а когда не могут договориться по компенсации солидарности или по другим мелочам. Это не конкретный случай Ильи, но такие мелкие детали случаются. В футбольном мире это распространeнная практика.

    – При этом окно ещe продлится неделю. Самошникова удалось сохранить как минимум до зимы?

    – Да, неделя впереди, но, я думаю, что такая ситуация не повторится. Думаю, что он останется как минимум до зимы. Полагаю, это хорошая новость для болельщиков «Рубина».

    • Сообщалось, что о трансфере должны объявить в сегодня, 29 августа.
    • В новом сезоне Самошников сделал 2 ассиста в 6 играх.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16908

      Cleaner 15 минут назад

      Рубин, не темни! Проваленный медосмотр - очень редкая официальная причина срыва контракта. Просто так это не озвучивают.

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      Рейтинг: +545

      El_Chori 17 минут назад

      Лошары, даже продать нормально не могут xD
      Теперь отдадут за копейки. Зенит наверное себе захотел, вот и не продали.

      0
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      Рейтинг: +529

      gunstilzit 35 минут назад

      Динамо с трансферами не везёт.
      Леги посваливали,еврей не перешёл,теперь Самошников.
      Осталось до кучи Челси от Захаряна отказаться.

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      Рейтинг: +16908

      Cleaner > gunstilzit 14 минут назад

      А что, Челси что то по Захаряну объявил официально?

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      Рейтинг: +529

      gunstilzit > Cleaner 11 минут назад

      Так из всех репродукторов страны кричат)))

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      Рейтинг: +97836

      zigbert 42 минуты назад

      А ведь уже почти договорились.

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