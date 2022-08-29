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  • В «Рубине» назвали реальную причину срыва трансфера Самошникова в «Динамо»

В «Рубине» назвали реальную причину срыва трансфера Самошникова в «Динамо»

29 августа 2022, 16:13
5

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал реальную причину срыва сделки с «Динамо» по переходу защитника Ильи Самошникова.

– Почему сорвался перехода Самошникова в «Динамо»?

– Мы с «Динамо» не договорились по условиям сделки. Самошников возвращается к нам обратно.

– Откуда возникла история про проваленный медосмотр?

– Это самое простое объяснение, когда не получается договориться. Была история с Денисом Макаровым, про которого писали, что он прошeл медосмотр перед переходом в «Рубин». Потом он прекрасно его прошeл у нас, и так же здорово его прошeл в «Динамо». Это всe досужие домыслы.

Просто так бывает, что клубы на каком-то этапе не могут прийти к заключению по важным условиям. В итоге сделка не состоится.

– У вас большой опыт, в том числе и в таких историях, когда игроки останавливались в шаге от ухода. Как Илья отреагирует на сорванный трансфер?

– Надеюсь, что перенесeт как профессионал, потому что это часть футбольной жизни. Так бывает. Случались и более обидные истории, когда не успели заявить игрока только из-за истечения времени дозаявки.

Обычно трансферы рушатся не когда между клубами разница в 25 миллионов евро, а когда не могут договориться по компенсации солидарности или по другим мелочам. Это не конкретный случай Ильи, но такие мелкие детали случаются. В футбольном мире это распространeнная практика.

– При этом окно ещe продлится неделю. Самошникова удалось сохранить как минимум до зимы?

– Да, неделя впереди, но, я думаю, что такая ситуация не повторится. Думаю, что он останется как минимум до зимы. Полагаю, это хорошая новость для болельщиков «Рубина».

  • Сообщалось, что о трансфере должны объявить в сегодня, 29 августа.
  • В новом сезоне Самошников сделал 2 ассиста в 6 играх.
  • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Самошников Илья
Комментарии (5)
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zigbert
1661779344
А ведь уже почти договорились.
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gunstilzit
1661779768
Динамо с трансферами не везёт. Леги посваливали,еврей не перешёл,теперь Самошников. Осталось до кучи Челси от Захаряна отказаться.
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El_Chori
1661780866
Лошары, даже продать нормально не могут xD Теперь отдадут за копейки. Зенит наверное себе захотел, вот и не продали.
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