Стало известно, когда Самошников станет игроком «Динамо»

Самоха в Рубине сейчас лучший, в Первой лиге ему делать нечего. Да и Слуцкий не тот тренер, с которым можно решать большие задачи.
Фланговый защитник «Рубина» Илья Самошников перейдет в «Динамо».
По информации «Матч ТВ», о трансфере объявят в понедельник, 29 августа.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что контракт будет подписан по схеме «4+1».
Согласно данным журналиста «СЭ» Владислава Зимагулова, «Динамо» заплатит за новичка 3 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Самошников забил 1 гол в 27 матчах.
- В новом сезоне в его активе 2 ассиста в 6 играх.
- Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.