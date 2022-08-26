Стало известно, когда Самошников станет игроком «Динамо»

Фланговый защитник «Рубина» Илья Самошников перейдет в «Динамо».

По информации «Матч ТВ», о трансфере объявят в понедельник, 29 августа.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что контракт будет подписан по схеме «4+1».

Согласно данным журналиста «СЭ» Владислава Зимагулова, «Динамо» заплатит за новичка 3 миллиона евро.