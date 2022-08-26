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    Стало известно, когда Самошников станет игроком «Динамо»

    Фланговый защитник «Рубина» Илья Самошников перейдет в «Динамо».

    По информации «Матч ТВ», о трансфере объявят в понедельник, 29 августа.

    Инсайдер Иван Карпов сообщает, что контракт будет подписан по схеме «4+1».

    Согласно данным журналиста «СЭ» Владислава Зимагулова, «Динамо» заплатит за новичка 3 миллиона евро.

    • В прошлом сезоне Самошников забил 1 гол в 27 матчах.
    • В новом сезоне в его активе 2 ассиста в 6 играх.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23230

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Самоха в Рубине сейчас лучший, в Первой лиге ему делать нечего. Да и Слуцкий не тот тренер, с которым можно решать большие задачи.

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