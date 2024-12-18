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    «Ювентус» не станет покупать Сперцяна зимой

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдет в «Ювентус» в зимнее трансферное окно. По данным источника «Спорт День за Днем», туринцы не планируют новых приобретений игроков до лета.

    • Ранее о возможном трансфере 24-летнего игрока из российского клуба в итальянский сообщил «РБ Спорт».
    • Сперцян провел за «Краснодар» в этом сезоне 25 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
    • Контракт армянского хавбека с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    18.12.2024 09:14
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    Комментарии (4)
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    SLADE2019
    1734507432
    Ювентус не станет покупать Сперцяна зимой. И летом тоже.
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    Интерес
    1734510000
    НЕ думаю,что у нас кто-то здравомыслящий удивился.Если он не канч,или мост.
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    алдан2014
    1734526760
    Он точно нужен Юве? Бреед
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