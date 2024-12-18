«Ювентус» не станет покупать Сперцяна зимой

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдет в «Ювентус» в зимнее трансферное окно. По данным источника «Спорт День за Днем», туринцы не планируют новых приобретений игроков до лета.

Ранее о возможном трансфере 24-летнего игрока из российского клуба в итальянский сообщил «РБ Спорт».

Сперцян провел за «Краснодар» в этом сезоне 25 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.

Контракт армянского хавбека с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.