Бывшая жена Сафонова прокомментировала разбирательство из-за алиментов

Бывшая супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Анастасия выплачивал в качестве алиментов суммы, придуманные им самим.

«Сафонова Матвея подвела попытка обойти правила закона. Сегодня в Хорошeвском районном суде города Москвы футболист Сафонов Матвей Евгеньевич с помощью своих представителей доказывал судье, что в браке, до даты начала взыскания алиментов, он давал супруге на покупки деньги, поэтому он требует включить данные суммы в состав алиментов.

Также Сафонов просил суд включить в состав алиментов суммы, оплаченные им рабочим и за стройматериалы при ремонте квартиры. Он просил суд признать незаконным постановление судебного пристава‑исполнителя о расчете размера задолженности от 15 октября на том основании, что в состав алиментов пристав не включил указанные им суммы.

Однако Матвей Евгеньевич не знал, что алиментное обязательство как юридическая категория может возникать лишь на основании двух юридических документов, которые подлежат принудительному исполнению службой судебных приставов‑исполнителей, а именно: решение суда о взыскании алиментов и нотариально удостоверенное соглашение о выплате алиментов.

Сафонов мог заключить нотариально удостоверенное соглашение о выплате алиментов. Но он самостоятельно определил сумму платежей, которая была существенно меньше, чем та сумма, которая была положена ребенку в случае, если бы Сафонов заключил соглашение о выплате алиментов у нотариуса.

Выплачивая суммы, придуманные им самим, какие ему было не жалко, Матвей Евгеньевич фактически обманывал ребенка, имеющего право получать по ст. 81 СК РФ сумму в размере 1/4 части заработка и дохода.

Он знает, что я накопила на личном счете ребенка все деньги, которые он переводил с пометкой «алименты». Кто и зачем не дает Сафонову М.Е. исполнять решение суда, вынесенное именем Российской Федерации?» – сказала экс‑супруга Сафонова.