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    • Бывшая жена Сафонова прокомментировала разбирательство из-за алиментов

    Бывшая жена Сафонова прокомментировала разбирательство из-за алиментов

    Бывшая супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Анастасия выплачивал в качестве алиментов суммы, придуманные им самим.

    «Сафонова Матвея подвела попытка обойти правила закона. Сегодня в Хорошeвском районном суде города Москвы футболист Сафонов Матвей Евгеньевич с помощью своих представителей доказывал судье, что в браке, до даты начала взыскания алиментов, он давал супруге на покупки деньги, поэтому он требует включить данные суммы в состав алиментов.

    Также Сафонов просил суд включить в состав алиментов суммы, оплаченные им рабочим и за стройматериалы при ремонте квартиры. Он просил суд признать незаконным постановление судебного пристава‑исполнителя о расчете размера задолженности от 15 октября на том основании, что в состав алиментов пристав не включил указанные им суммы.

    Однако Матвей Евгеньевич не знал, что алиментное обязательство как юридическая категория может возникать лишь на основании двух юридических документов, которые подлежат принудительному исполнению службой судебных приставов‑исполнителей, а именно: решение суда о взыскании алиментов и нотариально удостоверенное соглашение о выплате алиментов.

    Сафонов мог заключить нотариально удостоверенное соглашение о выплате алиментов. Но он самостоятельно определил сумму платежей, которая была существенно меньше, чем та сумма, которая была положена ребенку в случае, если бы Сафонов заключил соглашение о выплате алиментов у нотариуса.

    Выплачивая суммы, придуманные им самим, какие ему было не жалко, Матвей Евгеньевич фактически обманывал ребенка, имеющего право получать по ст. 81 СК РФ сумму в размере 1/4 части заработка и дохода.

    Он знает, что я накопила на личном счете ребенка все деньги, которые он переводил с пометкой «алименты». Кто и зачем не дает Сафонову М.Е. исполнять решение суда, вынесенное именем Российской Федерации?» – сказала экс‑супруга Сафонова.

    • В январе Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов футболиста на содержание дочери. Спортсмен обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
    • Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении требований жалобы Сафонова. Адвокат футболиста говорил, что подаст апелляцию в Верховный суд РФ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.12.2024 08:30
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1734503528
    Все знают что ты придумала для 3 летнего ребёнка 50 часовую рабочую неделю из всяких кружков за 8 вроде миллионов рублей.
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    рылы
    1734504621
    когда уже введут потолок алиментов? думаю, многие депутаты едра сами заинтересованы в таком законе. допустим, ребёнку 300 тыщ в месяц за глаза хватит на всё: еда, одежда, даже учёба в частной школе. и пофиг, что отец получает 10 лямов в месяц. все же понимают, что что такие огромные алименты идут в основном на содержание бывшей шаболды, на её рестораны, бутики и фоточки с мальдив с другим мужиком. никто не хотел бы оказаться на месте сафонова.
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    lordmrv
    1734505164
    Словосочетание "правила закона" улыбнуло.
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    Интерес
    1734509931
    В этой склочной компании у неё юрист квалифицированный,а у Мэтью-"инструмент личного обогащения".Один умеет обучить своего клиента(клиентку) более-менее связно излагать события и обстоятельства,а вторая сторона сама несёт бред,"от имени и по поручению".
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    Каратель помойников
    1734511243
    Вроде как дело их двоих,пусть и разбираются...но как то считать суммы на стройматериалы и оплату гастеров-мелочно,не по мужски...да и вообще чтобы таких разборок не было надо головой думать,а не головкой
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    АлексМак
    1734518741
    баблососка
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