Корнеев – об игре Клаудиньо: «Это просто катастрофа»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что игрокам команды не хватает мотивации.
«Первая часть сезона для «Зенита» получилась скомканной. У сине‑бело‑голубых сильнейший состав в лиге, как по скамейке, так и по основным игрокам. Тем не менее, петербуржцы давали много шансов соперникам.
Со стороны мне кажется, что команде нужна перестройка. Нужны новые игроки с мотивацией. Те, кто готовы бегать, а не ходить по полю. Сейчас я не вижу мотивации у зенитовцев, а уж Клаудиньо – это просто катастрофа», – сказал Корнеев.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров.
- Команда выиграла последние шесть чемпионатов России.