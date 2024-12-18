Корнеев – об игре Клаудиньо: «Это просто катастрофа»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что игрокам команды не хватает мотивации.

«Первая часть сезона для «Зенита» получилась скомканной. У сине‑бело‑голубых сильнейший состав в лиге, как по скамейке, так и по основным игрокам. Тем не менее, петербуржцы давали много шансов соперникам.

Со стороны мне кажется, что команде нужна перестройка. Нужны новые игроки с мотивацией. Те, кто готовы бегать, а не ходить по полю. Сейчас я не вижу мотивации у зенитовцев, а уж Клаудиньо – это просто катастрофа», – сказал Корнеев.