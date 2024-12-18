Аршавин назвал игрока, которого «Зенит» мог подписать вместо Соболева

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербуржцы хотели подписать форварда «Рубина» Мирлинда Даку. В итоге клуб остановил свой выбор на нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Я слышал, что «Зенит» рассматривал Даку. Это, по-моему, было летом или поздней весной. Не логичнее ли было взять его, а не Соболева? «Зениту» нужен был именно русский футболист, потому что иностранцев было много. А так, да, Даку последний год играет сильнее, чем Соболев», – сказал Аршавин.