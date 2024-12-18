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    • Аршавин назвал игрока, которого «Зенит» мог подписать вместо Соболева

    Аршавин назвал игрока, которого «Зенит» мог подписать вместо Соболева

    Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербуржцы хотели подписать форварда «Рубина» Мирлинда Даку. В итоге клуб остановил свой выбор на нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

    «Я слышал, что «Зенит» рассматривал Даку. Это, по-моему, было летом или поздней весной. Не логичнее ли было взять его, а не Соболева? «Зениту» нужен был именно русский футболист, потому что иностранцев было много. А так, да, Даку последний год играет сильнее, чем Соболев», – сказал Аршавин.

    • Даку забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах РПЛ.
    • На счету Соболева 11 матчей и ни одного результативного действия.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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