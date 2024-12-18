Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает лучшим главным тренером первой части сезона РПЛ Дена Станковича, возглавляющего красно-белых.

«Лучший тренер первой части сезона? На мой взгляд, Станкович, даже не думая называю именно его. Не Мусаев ведь, он точно не лучший. «Спартак» под конец года выдал шикарную серию, при этом показывая интересный футбол.

Я еще после поражения «Спартака» от «Оренбурга» сказал, что Станковичу нужно дать время. У них есть все шансы побороться за медали в этом сезоне», – сказал Мостовой.