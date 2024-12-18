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    Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает лучшим главным тренером первой части сезона РПЛ Дена Станковича, возглавляющего красно-белых.

    «Лучший тренер первой части сезона? На мой взгляд, Станкович, даже не думая называю именно его. Не Мусаев ведь, он точно не лучший. «Спартак» под конец года выдал шикарную серию, при этом показывая интересный футбол.

    Я еще после поражения «Спартака» от «Оренбурга» сказал, что Станковичу нужно дать время. У них есть все шансы побороться за медали в этом сезоне», – сказал Мостовой.

    • 46-летний Станкович был представлен в качестве главного тренера «Спартака» 19 июня.
    • После 18 туров «Спартак» набрал 37 очков и занимает 3-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.12.2024 10:03
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SLADE2019
    1734507859
    Все так очевидно, что нет нужды комментировать. Единственное, опять тебе Александр не дает покоя Мусаев. Стоит ли он того?
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1734514306
    Серия договорных матчей, будь честным мост!
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    АлексМак
    1734518389
    Очередное бредовое заявление
    Ответить
    алдан2014
    1734526569
    По делу,Станкович.
    Ответить
    zigbert
    1734533120
    Из новых тренеров Станкович бесспорно лучший.
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