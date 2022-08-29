Геркус: «Есть уверенность, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ»

Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил перспективы команды в сезоне РПЛ.

– Мы скоро будем усиляться. У нас уже девять новичков, будут еще. Сейчас очень сложно делать международные трансферы. Думаю, вы понимаете, почему так.

Наша игра уже улучшается. Наверное, вам это не очевидно, но это так. У меня есть оптимизм. Улучшения уже есть, они не значительные, но они есть.

– Какие линии планируете усилить?

– У нас есть несколько решений на разных стадиях. Случатся они или нет, зависит от многих обстоятельств, которыми мы не управляем. Сейчас это намного сложнее, чем три года назад.

– Когда у «Торпедо» будет первая победа в РПЛ?

– Сейчас мы играем с сильными соперниками. Они забивают в каждом матче. Горечь поражений на нас всех давит.

У меня есть уверенность в том, что «Торпедо» не вылетит в этом сезоне. Ситуация улучшается. Мы не отбивались всю игру в матче с «Краснодаром».

Нам удается создавать моменты у чужих ворот, это радует.

– У вас есть уверенность, что «Торпедо» сможет избежать вылета?

– У меня есть. Команда работает ежедневно. Мы видим прогресс отдельными отрезками. Этого не хватает на весь тайм. Но второй тайм очень прилично провели.

В конце первого тайма могли вернуться в игру. Здесь мы пытали счастье у чужих ворот. Мы планируем сражаться дальше.