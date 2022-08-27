Вейналдум пропустит ЧМ-2022 (Football Italia)

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум не сыграет на ближайшем чемпионате мира.
31-летний футболист в конце прошлой недели сломал большеберцовую кость правой ноги.
После консультаций с врачами голландец решил отказаться от операции. Без хирургического вмешательства он будет лечиться до января.
- Вейналдум перешел в «Рому» на правах аренды из «ПСЖ» 5 августа.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Катаром, Сенегалом и Эквадором.
Источник: Football Italia