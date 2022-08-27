Вейналдум пропустит ЧМ-2022 (Football Italia)

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум не сыграет на ближайшем чемпионате мира.

31-летний футболист в конце прошлой недели сломал большеберцовую кость правой ноги.

После консультаций с врачами голландец решил отказаться от операции. Без хирургического вмешательства он будет лечиться до января.