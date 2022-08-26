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    У сборной России появится новая база для тренировок

    Президент РПЛ Александр Алаев анонсировал строительство тренировочной базы для сборной России.

    – У РФС уже есть проект по строительству нового Дома футбола, который станет центром всех футбольных организаций, а заодно и тренировочной базой для сборной России.

    – Где он будет?

    – Нижние Мнeвники (запад Москвы – примечание «Бомбардира»). Там будет семь этажей: совмещeнные офисы, академии, гостиница. Плюс три тренировочных поля.

    Вот на чeм в том числе нужно сосредоточиться. А то мы провели чемпионат мира, построили стадионы, а базы у сборной нет – команды в Новогорске ютятся.

    Я приезжаю в Сербию, Турцию, смотрю на их базы – у меня слeзы текут.

    – Сколько лет уйдeт на строительство?

    – Года два-три.

    – А кто платит?

    – Спонсоры.

    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
    • Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.

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    Источник: «Чемпионат»

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