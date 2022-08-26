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У сборной России появится новая база для тренировок

26 августа 2022, 18:49
2

Президент РПЛ Александр Алаев анонсировал строительство тренировочной базы для сборной России.

– У РФС уже есть проект по строительству нового Дома футбола, который станет центром всех футбольных организаций, а заодно и тренировочной базой для сборной России.

– Где он будет?

– Нижние Мнeвники (запад Москвы – примечание «Бомбардира»). Там будет семь этажей: совмещeнные офисы, академии, гостиница. Плюс три тренировочных поля.

Вот на чeм в том числе нужно сосредоточиться. А то мы провели чемпионат мира, построили стадионы, а базы у сборной нет – команды в Новогорске ютятся.

Я приезжаю в Сербию, Турцию, смотрю на их базы – у меня слeзы текут.

– Сколько лет уйдeт на строительство?

– Года два-три.

– А кто платит?

– Спонсоры.

  • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
  • Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Алаев Александр
Комментарии (2)
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zigbert
1661579020
Долго же думали и наконец придумали в неподходящее время.
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sined1951
1661591347
Пока неизвестно когда наша сборная будет соревноваться. А новую базу надо делать на юге (Сочи). Зачем она в холодной Москве.
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