У сборной России появится новая база для тренировок

Президент РПЛ Александр Алаев анонсировал строительство тренировочной базы для сборной России.
– У РФС уже есть проект по строительству нового Дома футбола, который станет центром всех футбольных организаций, а заодно и тренировочной базой для сборной России.
– Где он будет?
– Нижние Мнeвники (запад Москвы – примечание «Бомбардира»). Там будет семь этажей: совмещeнные офисы, академии, гостиница. Плюс три тренировочных поля.
Вот на чeм в том числе нужно сосредоточиться. А то мы провели чемпионат мира, построили стадионы, а базы у сборной нет – команды в Новогорске ютятся.
Я приезжаю в Сербию, Турцию, смотрю на их базы – у меня слeзы текут.
– Сколько лет уйдeт на строительство?
– Года два-три.
– А кто платит?
– Спонсоры.
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
- Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.
Источник: «Чемпионат»