У сборной России появится новая база для тренировок

Президент РПЛ Александр Алаев анонсировал строительство тренировочной базы для сборной России.

– У РФС уже есть проект по строительству нового Дома футбола, который станет центром всех футбольных организаций, а заодно и тренировочной базой для сборной России.

– Где он будет?

– Нижние Мнeвники (запад Москвы – примечание «Бомбардира»). Там будет семь этажей: совмещeнные офисы, академии, гостиница. Плюс три тренировочных поля.

Вот на чeм в том числе нужно сосредоточиться. А то мы провели чемпионат мира, построили стадионы, а базы у сборной нет – команды в Новогорске ютятся.

Я приезжаю в Сербию, Турцию, смотрю на их базы – у меня слeзы текут.

– Сколько лет уйдeт на строительство?

– Года два-три.

– А кто платит?

– Спонсоры.