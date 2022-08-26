«Карьеру надо планировать, а не прыгать через ступеньки». Черчесов – о Захаряне в «Челси»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможный трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Это статусно, большой шаг в карьере. Другое дело, что когда я молодых игроков или опытных в «Ференцварош» приглашаю, мы обсуждаем его путь в команде.

Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах. Если всe спланировано и понятно, то надо делать этот шаг.

В противном случае – вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всe то золото, что блестит».

Потянет ли этот уровень по таланту? Он способен. Когда ему было 17 лет, я приглашал его в сборную.

Если бы не коронавирус, он бы был в окончательном списке на чемпионат Европы. И не просто был, а, скорее всего, играл бы.

Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперeд!» – сказал Черчесов.