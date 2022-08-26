Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карьеру надо планировать, а не прыгать через ступеньки». Черчесов – о Захаряне в «Челси»

«Карьеру надо планировать, а не прыгать через ступеньки». Черчесов – о Захаряне в «Челси»

26 августа 2022, 17:34
4

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможный трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Это статусно, большой шаг в карьере. Другое дело, что когда я молодых игроков или опытных в «Ференцварош» приглашаю, мы обсуждаем его путь в команде.

Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах. Если всe спланировано и понятно, то надо делать этот шаг.

В противном случае – вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всe то золото, что блестит».

Потянет ли этот уровень по таланту? Он способен. Когда ему было 17 лет, я приглашал его в сборную.

Если бы не коронавирус, он бы был в окончательном списке на чемпионат Европы. И не просто был, а, скорее всего, играл бы.

Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперeд!» – сказал Черчесов.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

Еще по теме:
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
В «Ахмате» оценили работу Черчесова 2
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Ференцварош Захарян Арсен Черчесов Станислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1661528667
как обычно черчесов так замудрил что малопонятно то ли хорошо то ли плохо
Ответить
DOCTOR PENALTY
1661528763
Волков бояться - в лес не ходить. Из нашего футбола уходить не страшно, он коррумпирован запредельно. Так что успехов Захаряну, в Европе не потеряется.
Ответить
Play
1661530456
Зинченко в том же возрасте из Уфы сразу в Манчестер Сити поехал, помотался по арендам, посидел на скамейке, и на какое-то время даже стал игроком основы, карьера вполне сложилась. А такой шанс бывает только раз в жизни, никто не рассчитывает, что Захарян завтра же станет игроком основы, но такая система как Челси это в любом случае колоссальный опыт, даже если не сложится там, уже можно будет рассчитывать на место где-нибудь в середняке АПЛ, а не прозибать до конца карьеры в болоте РПЛ.
Ответить
mutabor0992
1661629714
Опа!Чабан-планировщик заговорил.Ну просто аналитик с Уолл-стрит!
Ответить
Главные новости
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
1
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
16
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Все новости
Все новости
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
16
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
9
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+