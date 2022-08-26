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    «Карьеру надо планировать, а не прыгать через ступеньки». Черчесов – о Захаряне в «Челси»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможный трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    «Это статусно, большой шаг в карьере. Другое дело, что когда я молодых игроков или опытных в «Ференцварош» приглашаю, мы обсуждаем его путь в команде.

    Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах. Если всe спланировано и понятно, то надо делать этот шаг.

    В противном случае – вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всe то золото, что блестит».

    Потянет ли этот уровень по таланту? Он способен. Когда ему было 17 лет, я приглашал его в сборную.

    Если бы не коронавирус, он бы был в окончательном списке на чемпионат Европы. И не просто был, а, скорее всего, играл бы.

    Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперeд!» – сказал Черчесов.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23230

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Волков бояться - в лес не ходить. Из нашего футбола уходить не страшно, он коррумпирован запредельно. Так что успехов Захаряну, в Европе не потеряется.

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      Рейтинг: +1941

      Vitaga 26 минут назад

      как обычно черчесов так замудрил что малопонятно то ли хорошо то ли плохо

      1
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      Рейтинг: +15821

      Barmaleushka 36 минут назад

      Зависть , Стасик - плохое чувство .

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