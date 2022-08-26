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    Семак не смог бы постоянно жить за границей: «Есть дух России, есть вера и Родина»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не готов постоянно жить за границей.

    — Петербург или Париж?

    — Петербург. Я очень люблю Петербург.

    — После ухода из «ПСЖ» вас спросили, где вы видите себя через 5-10 лет. Вы ответили: «Хочу вернуться в Париж. Лучше тренером, но не расстроюсь, если приеду как турист». Есть еще во Франции любимые места?

    Прованс и Нормандия. Это не туристический юг, хотя он тоже прекрасен, шикарные места. Но если юг — это больше лакшери сегмент, то Прованс — это больше про природу. Там очень много красивых мест.

    — Но вы бы не хотели там жить?

    — Постоянно — не смог бы.

    — Это вопрос комфорта? Просто вы семейный человек. Какая принципиальная разница, будет у вас большой семейный дом в Ленобласти или в Провансе?

    — Как бы это ни звучало, есть такое понятие — Родина. Место, в котором ты родился и живешь. Есть дух России, есть вера. И все эти понятия возможны в полном объеме только в России. Лично для меня это так.

    • «Зенит» под руководством Семака взял РПЛ 4 раза подряд.
    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1317

      jek718875 1 минуту назад

      Семака лизнул так лизнул...

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      Рейтинг: +583

      Sanches65 1 час назад

      ***** может 10 раз в полете переобуться...

      1
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      Рейтинг: +309

      Красногвардейчик 1 час назад

      Семак, зачем тебе Париж? Ты в питере 3 мульта получаешь, работая манекеном

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      Рейтинг: +9404

      САДЫЧОК 1 час назад

      И в тайге и в Африке , бы жил с миллионами. Популист и сквернослов.

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      Рейтинг: +4451

      Enter2006 1 час назад

      Ню ню... А ещё есть бункерный, медведев, и миллер.

      И пока: "дают надо брать и от других не отставать" (песня группы "Отпетые Мошенники")

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      Рейтинг: +32798

      VVM1964 > Enter2006 1 час назад

      А как же скрепы ???)))

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      Рейтинг: +4451

      Enter2006 > VVM1964 1 час назад

      Я хотел бы спросить к примеру у Пугачевой куда они делись, вся в "скрепах была" до поры )) Может Семак ещё недостаточно "накопил" ))

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      Рейтинг: +32798

      VVM1964 > Enter2006 48 минут назад

      Ну про скрепы я от Пугачевой никогда не слышал - это же не Майданов или Расторгуев ...

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      Рейтинг: +597

      чаппай 1 час назад

      С заработанными миллионами почти везде прекрасно жить, но рф, объективно, не самое лучшее место где можно из потратить. Наверное, про дух России лучше расскажут миллионов 100 нищебродов из провинции, до сих пор какающих в дыру в полу туалета, топящих дом дровами и не имеющих возможность позволить себе пользование достойной медициной, покупать себе качественные продукты и тд. Про работу судов, полиции вообще молчу. Много был во Франции и в остальной Европе и, знаете ли, берёзки везде растут, и, местами, покраше тех, что на Родине. А вот на бутылку, как и на швабру не везде сажают. Поэтому, Сергей Богданыч, вы либо садомазозист, либо не надо Москву, Питер и лакшери жизнь в них с остальной Россией равнять

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      Рейтинг: +32798

      VVM1964 > чаппай 1 час назад

      Да ладно тебе - обычное популистское заявление ( чего не скажешь на камеру ), ну нет же у него другого варианта высказывания ...

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      Рейтинг: +597

      чаппай > VVM1964 50 минут назад

      Это да. Своей свободой большинство россиян .опу вытерли. Это одно из главных моих разочарований последних лет и, особенно, последних 6 месяцев. А потом, после очередного "Нюрнберга", будет блеять, что они не знали, что их обманули, что им семью кормить надо было. А сейчас обрекают свою семью ходить до конца жизни с опущенной головой, как несколько поколений немцев после ВОВ

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