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  • Семак не смог бы постоянно жить за границей: «Есть дух России, есть вера и Родина»

Семак не смог бы постоянно жить за границей: «Есть дух России, есть вера и Родина»

26 августа 2022, 12:58
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не готов постоянно жить за границей.

— Петербург или Париж?

— Петербург. Я очень люблю Петербург.

— После ухода из «ПСЖ» вас спросили, где вы видите себя через 5-10 лет. Вы ответили: «Хочу вернуться в Париж. Лучше тренером, но не расстроюсь, если приеду как турист». Есть еще во Франции любимые места?

Прованс и Нормандия. Это не туристический юг, хотя он тоже прекрасен, шикарные места. Но если юг — это больше лакшери сегмент, то Прованс — это больше про природу. Там очень много красивых мест.

— Но вы бы не хотели там жить?

— Постоянно — не смог бы.

— Это вопрос комфорта? Просто вы семейный человек. Какая принципиальная разница, будет у вас большой семейный дом в Ленобласти или в Провансе?

— Как бы это ни звучало, есть такое понятие — Родина. Место, в котором ты родился и живешь. Есть дух России, есть вера. И все эти понятия возможны в полном объеме только в России. Лично для меня это так.

  • «Зенит» под руководством Семака взял РПЛ 4 раза подряд.
  • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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Enter2006
1661509727
Ню ню... А ещё есть бункерный, медведев, и миллер. И пока: "дают надо брать и от других не отставать" (песня группы "Отпетые Мошенники")
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САДЫЧОК
1661509948
И в тайге и в Африке , бы жил с миллионами. Популист и сквернослов.
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Красногвардейчик
1661510486
Семак, зачем тебе Париж? Ты в питере 3 мульта получаешь, работая манекеном
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Sanches65
1661512058
***** может 10 раз в полете переобуться...
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jek718875
1661515740
Семака лизнул так лизнул...
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Plyash
1661517094
Какой патриот,блин.Хотел собрал команду исключительно из отечественных игроков,с Русским духом,да ещё только из Питерского Зе-2.Но тут вмешался всесильный газовый синдикат,и что-то пошло не так.Приходится довольствоваться Южно-Американским духом...
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paracetamol
1661528685
Родина? Пусть во 2-й луганский корпус валит волонтером!
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