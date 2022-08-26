Семак не смог бы постоянно жить за границей: «Есть дух России, есть вера и Родина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не готов постоянно жить за границей.

— Петербург или Париж?

— Петербург. Я очень люблю Петербург.

— После ухода из «ПСЖ» вас спросили, где вы видите себя через 5-10 лет. Вы ответили: «Хочу вернуться в Париж. Лучше тренером, но не расстроюсь, если приеду как турист». Есть еще во Франции любимые места?

— Прованс и Нормандия. Это не туристический юг, хотя он тоже прекрасен, шикарные места. Но если юг — это больше лакшери сегмент, то Прованс — это больше про природу. Там очень много красивых мест.

— Но вы бы не хотели там жить?

— Постоянно — не смог бы.

— Это вопрос комфорта? Просто вы семейный человек. Какая принципиальная разница, будет у вас большой семейный дом в Ленобласти или в Провансе?

— Как бы это ни звучало, есть такое понятие — Родина. Место, в котором ты родился и живешь. Есть дух России, есть вера. И все эти понятия возможны в полном объеме только в России. Лично для меня это так.