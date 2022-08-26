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    Семак отреагировал на критику со стороны Денисова: «Готов пожать ему руку. У меня нет врагов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на резкую критику со стороны экс-игрока сборной России Игоря Денисова.

    — «Сережа, возьми «Локомотив» или «Динамо». Посмотрим, какой ты специалист. Станешь чемпионом — вообще вопросов нет». Ну а стать многократным чемпионом с «Зенитом»…» — вам было обидно после этих слова Игоря Денисова?

    — Это всего лишь одно мнение. Дело каждого человека — говорить то, что он хочет. У нас в стране каждый может высказываться.

    — Но это слова человека, которого вы знаете и с которым ели один хлеб.

    — Он считает так. Не зная внутренней кухни. Я считаю иначе. Это абсолютно нормально.

    — У вас за четыре года выработался иммунитет к подобным высказываниям — мол, Семаку покупают, кого он хочет, вот он и клепает титулы?

    — Если исходить из этой логики — почему другие не могли выиграть с тем же бюджетом? Ничего же не менялось?

    Команда и до меня была укомплектована лучше остальных. Если смотреть на стоимость состава, то она была и выше.

    — Если бы вы с ним пересеклись, спросили бы про это высказывание?

    — А зачем?

    — И антипатии к нему нет?

    — Конечно, нет. Я готов подойти к любому человеку и пожать ему руку. У меня нет врагов. Просто у него такое мнение.

    — Денисов редко дает интервью. Но каждый раз высказывает свою правду, которая многим не нравится.

    — И все равно — это частное мнение. Я порой общаюсь и со Спаллетти, и с Виллаш-Боашем, и с Луческу, и с Капелло. У них тоже есть мнение по поводу нашего футбола, потому что они здесь работали. И их мнение более важно в контексте того, что им приходилось пройти какой-то путь.

    Любой, кто тренировал большой клуб, прекрасно понимает, с какими сложностями здесь сталкиваешься. Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает свое мнение.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6115

      порт 15 минут назад

      — Если исходить из этой логики — почему другие не могли выиграть с тем же бюджетом? Ничего же не менялось?
      \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В яблочко!!!!!!!!!

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