Семак отреагировал на критику со стороны Денисова: «Готов пожать ему руку. У меня нет врагов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на резкую критику со стороны экс-игрока сборной России Игоря Денисова.

— «Сережа, возьми «Локомотив» или «Динамо». Посмотрим, какой ты специалист. Станешь чемпионом — вообще вопросов нет». Ну а стать многократным чемпионом с «Зенитом»…» — вам было обидно после этих слова Игоря Денисова?

— Это всего лишь одно мнение. Дело каждого человека — говорить то, что он хочет. У нас в стране каждый может высказываться.

— Но это слова человека, которого вы знаете и с которым ели один хлеб.

— Он считает так. Не зная внутренней кухни. Я считаю иначе. Это абсолютно нормально.

— У вас за четыре года выработался иммунитет к подобным высказываниям — мол, Семаку покупают, кого он хочет, вот он и клепает титулы?

— Если исходить из этой логики — почему другие не могли выиграть с тем же бюджетом? Ничего же не менялось?

Команда и до меня была укомплектована лучше остальных. Если смотреть на стоимость состава, то она была и выше.

— Если бы вы с ним пересеклись, спросили бы про это высказывание?

— А зачем?

— И антипатии к нему нет?

— Конечно, нет. Я готов подойти к любому человеку и пожать ему руку. У меня нет врагов. Просто у него такое мнение.

— Денисов редко дает интервью. Но каждый раз высказывает свою правду, которая многим не нравится.

— И все равно — это частное мнение. Я порой общаюсь и со Спаллетти, и с Виллаш-Боашем, и с Луческу, и с Капелло. У них тоже есть мнение по поводу нашего футбола, потому что они здесь работали. И их мнение более важно в контексте того, что им приходилось пройти какой-то путь.

Любой, кто тренировал большой клуб, прекрасно понимает, с какими сложностями здесь сталкиваешься. Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает свое мнение.