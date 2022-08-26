«Ювентус» объявил об аренде Милика и раскрыл сумму сделки с «Марселем»

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик перешел в «Ювентус» на правах аренды.
Итальянский клуб заплатит 800 тысяч евро за аренду футболиста, дополнительные расходы составят 100 тысяч. Стоимость аренды поляка может вырасти в два раза при достижении определенных целей.
У «Ювентуса» есть право выкупа игрока за 7 миллионов. Еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.
- 28-летний Милик стоит 16 миллионов евро.
- В 2016-2021 годах поляк был в «Наполи».
- С неаполитанцами Милик брал Кубок Италии.
Источник: сайт «Ювентуса»