«Ювентус» объявил об аренде Милика и раскрыл сумму сделки с «Марселем»

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик перешел в «Ювентус» на правах аренды.

Итальянский клуб заплатит 800 тысяч евро за аренду футболиста, дополнительные расходы составят 100 тысяч. Стоимость аренды поляка может вырасти в два раза при достижении определенных целей.

У «Ювентуса» есть право выкупа игрока за 7 миллионов. Еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.