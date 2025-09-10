Форвард «Ювентуса» может перейти в клуб РПЛ

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик был предложен через посредника одному из российских клубов. Поляк не входит в планы туринского клуба. При этом у Милика в «Ювентусе» высокая зарплата – 1,8 миллиона евро в год.
31-летний Милик из-за травмы полностью пропустил прошлый сезон. Лишь на клубном чемпионате мира этим летом форвард в 1 матче был включен в число запасных. Также этим летом нападающий играл за итальянский клуб в товарищеских встречах.
- Срок контракта игрока с «Ювентусом» рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Милика в 2 миллиона евро.
Источник: страница Николо Скиры в соцсети X