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Абаскаль получил поддержку от «Лукойла» и гарантии трансферов

26 августа 2022, 11:15
10

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил поддержку от «ЛУКОЙЛа» и гарантии трансферов, сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

«Насколько я знаю, на днях главный тренер «Спартака» конструктивно пообщался с топами «ЛУКОЙЛа», один из которых отвечает в компании за финансы.

Абаскаль получил понимание, что его видят в команде, а ещe — что акционеры готовы выполнить его пожелания по усилению. Речь шла о паре позиций, но сейчас можно говорить про один гарантированный трансфер в атаку и ещe один — в полузащиту, а не как предполагалось в центр обороны. Второй сильно зависит от ограниченного времени и подходящих кандидатов.

«Спартак» не собирается брать ради количества — только качество и самое важное — в соответствии с пожеланиями тренера, мнение которого становится определяющим.

Такая диспозиция поддерживается генеральным директором «Спартака» Евгением Мележиковым, который не только обеспечивает передачу клуба новым владельцам, но и наладил их коммуникацию с испанским коучем», – говорится в телеграм-канале «КБ Телега».

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Источник: телеграм-канал «КБ Телега»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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piligrim1986
1661502518
это гут
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"supermax"
1661503004
хорошо если есть диалог с тренером в плане трансферов
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jek718875
1661505547
От слов нужно быстрей переходить к делу, через 10 дней матч с Сенитом
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VVM1964
1661509476
Постоянная инфа про покупку нападающего говорит о том, что слухи об уходе Николсона видимо не на пустом месте ...
Ответить
oyabun
1661515271
Однако защита у нас самая проблемная зона. Почему исключили покупку ЦЗ?
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Plyash
1661520541
Слава богу,похоже, в Спартак пришли адекватные руководители.Только коуч знает и видит игру своей команды такой,какой он её хочет сделать,дело командиров ему не мешать.Удачи нам всем,Спартачи.
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