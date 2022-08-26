Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил поддержку от «ЛУКОЙЛа» и гарантии трансферов, сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

«Насколько я знаю, на днях главный тренер «Спартака» конструктивно пообщался с топами «ЛУКОЙЛа», один из которых отвечает в компании за финансы.

Абаскаль получил понимание, что его видят в команде, а ещe — что акционеры готовы выполнить его пожелания по усилению. Речь шла о паре позиций, но сейчас можно говорить про один гарантированный трансфер в атаку и ещe один — в полузащиту, а не как предполагалось в центр обороны. Второй сильно зависит от ограниченного времени и подходящих кандидатов.

«Спартак» не собирается брать ради количества — только качество и самое важное — в соответствии с пожеланиями тренера, мнение которого становится определяющим.

Такая диспозиция поддерживается генеральным директором «Спартака» Евгением Мележиковым, который не только обеспечивает передачу клуба новым владельцам, но и наладил их коммуникацию с испанским коучем», – говорится в телеграм-канале «КБ Телега».