Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Абаскаль получил поддержку от «Лукойла» и гарантии трансферов

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил поддержку от «ЛУКОЙЛа» и гарантии трансферов, сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

    «Насколько я знаю, на днях главный тренер «Спартака» конструктивно пообщался с топами «ЛУКОЙЛа», один из которых отвечает в компании за финансы.

    Абаскаль получил понимание, что его видят в команде, а ещe — что акционеры готовы выполнить его пожелания по усилению. Речь шла о паре позиций, но сейчас можно говорить про один гарантированный трансфер в атаку и ещe один — в полузащиту, а не как предполагалось в центр обороны. Второй сильно зависит от ограниченного времени и подходящих кандидатов.

    «Спартак» не собирается брать ради количества — только качество и самое важное — в соответствии с пожеланиями тренера, мнение которого становится определяющим.

    Такая диспозиция поддерживается генеральным директором «Спартака» Евгением Мележиковым, который не только обеспечивает передачу клуба новым владельцам, но и наладил их коммуникацию с испанским коучем», – говорится в телеграм-канале «КБ Телега».

    Новости по теме
    Мостовой: «Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака» 18
    Абаскаль попросил «Спартак» купить нового форварда («СЭ») 22
    Стало известно, как Абаскаль отреагировал на уход Федуна из «Спартака» 3
    Источник: телеграм-канал «КБ Телега»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1317

      jek718875 40 минут назад

      От слов нужно быстрей переходить к делу, через 10 дней матч с Сенитом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10608

      "supermax" 1 час назад

      хорошо если есть диалог с тренером в плане трансферов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7886

      piligrim1986 1 час назад

      это гут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11