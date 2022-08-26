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    Семак рассказал, когда узнал об уходе Дзюбы из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы из клуба.

    — Его уход на следующий день после последнего матча сезона для вас стал сюрпризом? Или вы знали заранее?

    — Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же как и Магомед [Оздоев]. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально.

    — То есть о его уходе вы официально узнали из того видео с Дэдпулом?

    — Да.

    — После того, как он ушел, вы общались?

    — Нет.

    • Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».
    • До этого он провел 7 сезонов в «Зените».
    • Форвард забил в дебютном матче за новую команду в день своего 34-летия.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10547

      alp 1 час назад

      Молодец Богданыч. не выносит сор из избы и предельно корректен.

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