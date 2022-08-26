Семак рассказал, когда узнал об уходе Дзюбы из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы из клуба.

— Его уход на следующий день после последнего матча сезона для вас стал сюрпризом? Или вы знали заранее?

— Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же как и Магомед [Оздоев]. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально.

— То есть о его уходе вы официально узнали из того видео с Дэдпулом?

— Да.

— После того, как он ушел, вы общались?

— Нет.