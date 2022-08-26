Семак рассказал, когда узнал об уходе Дзюбы из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы из клуба.
— Его уход на следующий день после последнего матча сезона для вас стал сюрпризом? Или вы знали заранее?
— Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же как и Магомед [Оздоев]. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально.
— То есть о его уходе вы официально узнали из того видео с Дэдпулом?
— Да.
— После того, как он ушел, вы общались?
— Нет.
- Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».
- До этого он провел 7 сезонов в «Зените».
- Форвард забил в дебютном матче за новую команду в день своего 34-летия.
Источник: Sport24