Стало известно, как долго «Челси» следит за Захаряном

«Челси» близок к покупке полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Как пишет источник, лондонцы следят за футболистом с лета 2021 года. Они запрашивали информацию по игроку.

Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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