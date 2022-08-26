Стало известно, как долго «Челси» следит за Захаряном

«Челси» близок к покупке полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Как пишет источник, лондонцы следят за футболистом с лета 2021 года. Они запрашивали информацию по игроку.
- Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова